華為發布智算數據中心基礎設施十大建設原則

上海2024年9月21日 /美通社/ -- 2024年9月19日，在華為全聯接大會2024期間，華為數字能源在上海舉辦數據中心基礎設施峰會。來自全球300多位產業領袖和技術專家齊聚一堂，共同探討智算時代數據中心產業發展新趨勢和新技術。他們旨在通過加速行業智能化，共建繁榮產業生態，開創智算的輝煌未來，助力數字時代的發展。

華為數據中心能源及關鍵供電業務總裁金雙武在開場致辭中表示，智算時代加速到來，對數據中心提出更高要求。華為數據中心能源通過高可靠產品、全球化生態、專業化服務三大能力，打造安全、極簡、綠色、智能的數據中心基礎設施解決方案。