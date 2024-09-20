華為發布智算數據中心基礎設施十大建設原則

21 9月, 2024, 01:10 CST
上海2024年9月21日 /美通社/ -- 2024年9月19日，在華為全聯接大會2024期間，華為數字能源在上海舉辦數據中心基礎設施峰會。來自全球300多位產業領袖和技術專家齊聚一堂，共同探討智算時代數據中心產業發展新趨勢和新技術。他們旨在通過加速行業智能化，共建繁榮產業生態，開創智算的輝煌未來，助力數字時代的發展。
華為數據中心能源及關鍵供電業務總裁金雙武在開場致辭中表示，智算時代加速到來，對數據中心提出更高要求。華為數據中心能源通過高可靠產品、全球化生態、專業化服務三大能力，打造安全、極簡、綠色、智能的數據中心基礎設施解決方案。
金雙武表示，華為數字能源期待與產業領袖、行業精英一起，以更高標准的安全和質量規范，重新定義數據中心的安全可靠，推動產業持續健康發展，擁抱智能世界新機遇，推動建設數字新世界。
會上，華為數據中心能源及關鍵供電產品線總裁何波發表《擁抱智算時代，讓數字世界堅定運行》主題演講。
何波強調，隨著數據中心從通用算力走向AI算力，數據中心面臨安全性、高功率、高能耗和不確定性等挑戰。華為圍繞安全可靠、彈性演進、綠色低碳三大原則，發布智算數據中心基礎設施十大建設原則，打造智算時代高可靠數據中心基礎設施。具體如下：
- 安全可靠是數據中心基礎設施最核心競爭力。
1.隔離式儲能：將儲能系統部署在室外，可將其與IT服務隔離，最大化保障數據中心運行安全。如果部署在室內，則必須滿足耐火、水消防、事故通風等要求。
2. 分布式架構：機電設備采用分布式部署，最小化故障域。通過數據中心一箱一路電、一箱一制冷，實現單台故障不擴散，業務無影響。
3. 連續式制冷：針對高密場景發熱問題，數據中心應具備連續制冷能力，以避免異常情況導致數據中心業務中斷。
4. 高質量產品：產品質量應從設計、來料、生產、測試、網絡、流程等環節全方位管理，打造E2E全鏈安全的高質量產品。
5. 專業化服務：從部署到維護，變被動為主動，專業化維護可以在部署、運維等環節消除風險，是系統持續安全可靠運行的關鍵保障。
6. 智能化管理：通過引入AI技術，數據中心可以實現掉電、起火、高溫等故障預防，AI將成為智能化運維的標准基礎配置。
- 彈性演進是匹配智算中心不確定的優選架構。
7.子系統解耦：面對智算時代不確定性需求，子系統解耦是實現數據中心彈性演進的基礎要求。
8. 彈性架構：通過機房標准化，功能模塊化，模塊預制化等措施，打造數據中心彈性架構，實現智算中心平滑擴容、快速交付。
- 綠色低碳是降低能耗的唯一選擇。
9. 高密高效：通過高密省地和高效省電，解決智算中心的機電占地大、系統損耗高的問題。
10. 風液融合：通過風液融合、比例可調的設計原則，可以降低總冷量配置，簡化交付，提升系統節能性。
華為將攜手客戶、伙伴，積極擁抱智算新變化，持續創新，以安全可靠、彈性演進、綠色低碳的數據中心基礎設施解決方案，引領產業加速數智化，釋放無限潛力，讓數字世界堅定運行。
SOURCE Huawei Digital Power
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