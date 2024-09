Huawei publie les dix meilleures directives de construction pour les centres de calcul intelligents

SHANGHAI, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 septembre 2024, Huawei Digital Power a organisé le Data Center Facility Summit dans le cadre du HUAWEI CONNECT 2024 à Shanghai. Plus de 300 leaders et experts du secteur se sont réunis pour explorer les nouvelles tendances et technologies de l'industrie des centres de données à l'ère de l'informatique intelligente. En accélérant l'intelligence industrielle, ils visent à construire un écosystème industriel prospère et à créer un avenir brillant d'informatique intelligente pour promouvoir l'ère numérique.

Steve Kim, président de Huawei Data Center Facility & Critical Power Business, a partagé de précieuses informations lors du discours d'ouverture : L'ère de l'informatique intelligente arrive à grands pas, posant des exigences plus élevées pour les centres de données. Huawei s'appuie sur ses produits hautement fiables, son écosystème mondial et ses services professionnels pour développer des solutions fiables, simples, écologiques et intelligentes pour les centres de données.

Selon Kim, Huawei Digital Power se réjouit à la perspective de travailler avec les leaders de l'industrie et les élites pour redéfinir la fiabilité des centres de données avec des normes de sécurité et de qualité plus strictes, promouvoir un développement sain de l'industrie, et embrasser de nouvelles opportunités de transformation intelligente pour faire avancer l'ère numérique.

Au cours du sommet, Bob He, président de Huawei Data Center Facility & Critical Power Product Line, a prononcé un discours sur le thème « Adopter l'ère de l'informatique intelligente, faire avancer l'ère numérique ».

Il y rappelle qu'à mesure que les centres de données évoluent de l'informatique générale à l'informatique d'intelligence artificielle, ils sont confrontés à des défis tels que la sécurité, la densité de puissance élevée, la consommation d'énergie élevée et l'incertitude. Huawei propose « fiabilité, flexibilité et durabilité » et a publié les dix meilleures directives de construction pour les centres informatiques intelligents afin de construire des centres de données fiables pour l'informatique intelligente, dans le but de faire avancer l'ère numérique.

La fiabilité est au cœur de la compétitivité des centres de données.

1. Stockage d'énergie isolé : Le déploiement d'un système de stockage d'énergie à l'extérieur l'isole des services informatiques, ce qui optimise la sécurité du centre de données. S'il est déployé à l'intérieur, il doit répondre aux exigences en matière de résistance au feu, d'extinction par l'eau et de ventilation d'urgence.

2. Architecture distribuée : Déployer les équipements électromécaniques en mode distribué pour minimiser les domaines de défaillance. Un système d'alimentation ou de refroidissement peut être déployé dans un seul conteneur afin d'éviter la propagation des pannes et l'impact sur le service.

3. Refroidissement continu Les centres de données doivent assurer un refroidissement continu des équipements à haute densité afin d'éviter les interruptions de service en cas d'anomalie.

4. Des produits à la fiabilité élevée : La qualité des produits doit être gérée de manière globale tout au long de la conception, des matériaux entrants, de la production, des essais, des réseaux et des processus, afin de fournir des produits de haute qualité pour garantir la sécurité de bout en bout.

5. Services professionnels : Des services professionnels et proactifs, du déploiement à la maintenance, éliminent les risques et garantissent un fonctionnement fiable des systèmes à long terme.

6. Gestion intelligente : Les technologies de l'IA peuvent prévenir les défaillances telles que les pannes de courant, les incendies et les surchauffes dans les centres de données, ce qui les rend essentielles pour une exploitation et une gestion intelligentes.

La flexibilité est privilégiée pour faire face aux incertitudes des centres informatiques intelligents.

7. Découplage des sous-systèmes : Pour répondre aux exigences incertaines de l'ère de l'informatique intelligente, le découplage des sous-systèmes peut être adopté pour répondre aux exigences de base d'une évolution flexible des centres de données.

8. Architecture flexible : La normalisation, la conception modulaire et les modules préfabriqués améliorent la flexibilité des centres de données, ce qui permet une expansion fluide et une livraison rapide des centres informatiques intelligents.

La durabilité est le seul choix possible pour réduire la consommation d'énergie.

9. Densité et efficience élevées : Le déploiement à haute densité et la conception à haute efficacité permettent d'économiser de l'espace et de l'énergie pour les équipements électromécaniques dans les centres informatiques intelligents.

10. Convergence air-liquide : La convergence air-liquide et un rapport air-liquide réglable peuvent réduire la demande totale de capacité de refroidissement, simplifier la distribution et améliorer les performances des systèmes en matière d'économie d'énergie.

Huawei coopérera avec ses clients et partenaires pour adopter les nouveaux changements de l'informatique intelligente et innover en permanence afin de développer des solutions fiables, flexibles et durables pour les centres de données. Huawei accélérera la transformation numérique et intelligente pour générer un potentiel infini et promouvoir l'ère numérique.

