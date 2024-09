화웨이, 지능형 컴퓨팅 센터 시설 '10대 건설 지침' 발표

상하이 2024년 9월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 화웨이 디지털 파워(Huawei Digital Power)가 9월 19일 상하이에서 개최된 '화웨이 커넥트(HUAWEI CONNECT) 2024' 기간 중 데이터 센터 시설 서밋(Data Center Facility Summit)을 개최했다. 이번 서밋에는 300명 이상의 업계 리더와 전문가가 모여 지능형 컴퓨팅 시대를 열기 위한 데이터 센터 산업의 새로운 트렌드와 기술에 대해 머리를 맞댔다. 이들은 산업의 지능화를 가속해 번성하는 산업 생태계를 구축하고 디지털 시대를 앞당기는 지능형 컴퓨팅의 밝은 미래를 만들어 나가자는 데 뜻을 같이했다.

화웨이 데이터 센터 시설 및 중요 전력 사업부의 스티브 김(Steve Kim) 사장은 개회 연설에서 "지능형 컴퓨팅 시대가 우리 곁으로 빠르게 다가오면서 데이터 센터에 대한 수요가 커지고 있다"면서 "화웨이는 신뢰성 높은 제품, 글로벌 생태계 및 전문 서비스를 활용해 신뢰할 수 있고 단순하며 친환경적이고 스마트한 데이터 센터 시설 솔루션을 개발하고 있다"고 밝혔다.

(PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

김 사장에 따르면 화웨이 디지털 파워는 업계 리더 및 엘리트들과 힘을 합쳐 더욱 엄격한 안전 및 품질 기준을 토대로 데이터 센터의 신뢰성을 재정의하고, 건전한 산업 발전을 촉진하고, 디지털 시대를 앞당기는 새로운 지능형 혁신의 기회를 수용하기 위해 애쓰고 있다.

화웨이 데이터 센터 시설 및 중요 전력 제품 라인의 밥허(Bob He) 사장은 '지능형 컴퓨팅 시대를 포용하고, 디지털 시대를 앞당기기(Embrace the Intelligent Computing Era, Power the Digital Era Forward)'라는 주제로 기조연설을 했다.

그는 데이터 센터가 범용에서 인공지능(AI) 컴퓨팅으로 진화함에 따라 보안, 높은 전력 밀도와 에너지 소비, 불확실성 등 여러 가지 문제에 직면하고 있다는 점을 지적했다. 이어 화웨이가 '신뢰성, 유연성, 지속가능성(Reliable, Flexible, and Sustainable)'을 중시하면서 디지털 시대를 앞당기기 위해 지능형 컴퓨팅에 필요한 안정적인 데이터 센터를 구축할 목적으로 발표한 '지능형 컴퓨팅 센터 시설 10대 건설 지침'을 소개했다.

- 데이터 센터 시설의 핵심 경쟁력은 신뢰성이다.

1. 독립적 에너지 저장 시스템: 에너지 저장 시스템을 실외에 구축하면 IT 서비스와 분리되어 데이터 센터의 안전성을 극대화할 수 있다. 실내에 배치하는 경우 내화성, 물 소화, 비상 환기 요건을 충족해야 한다.

2. 분산형 아키텍처: 전자 기계 장비를 분산형 모드로 배치해 장애 영역을 최소화해야 한다. 하나의 컨테이너에 하나의 전력 내지 냉각 시스템을 배치하면 장애 확산과 서비스 피해를 방지하는 효과를 거둔다.

3. 지속적인 냉각: 데이터 센터는 이상 상황 발생 시 서비스 중단을 방지하기 위해 고밀도 장비에 대한 지속적인 냉각을 확실히 유지해야 한다.

4. 고신뢰성 제품: 설계, 자재 입고, 생산, 테스트, 네트워크 및 프로세스 전반에 걸쳐 포괄적으로 제품 품질을 관리해 엔드투엔드(end-to-end) 안전을 보장하는 고품질 제품을 제공해야 한다.

5. 전문 서비스: 배치부터 유지보수까지 전문적이고 사전 예방적인 서비스를 통해 위험을 제거하고 시스템이 장기간 신뢰할 수 있게 실행되도록 보장한다.

6. 스마트한 관리: AI 기술은 데이터 센터에서 일어날 수 있는 정전, 화재, 과열과 같은 장애를 예방할 수 있어 스마트한 유지관리(O&M)에 필수적이다.

- 지능형 컴퓨팅 센터의 불확실성을 해결하기 위해선 유연성이 요구된다.

7. 하위 시스템 디커플링: 지능형 컴퓨팅 시대의 불확실한 요구 사항을 해결하기 위해 하위 시스템 디커플링을 채택하면 데이터 센터의 유연한 진화를 위한 기본 요구 사항을 충족할 수 있다.

8. 유연한 아키텍처: 표준화, 모듈식 설계, 조립식 모듈은 데이터 센터의 유연성을 향상시켜 지능형 컴퓨팅 센터의 원활한 확장과 신속한 제공을 가능하게 해준다.

- 지속가능성은 에너지 소비를 줄일 수 있는 유일한 선택이다.

9. 고밀도와 효율성: 고밀도 배치와 고효율 설계로 지능형 컴퓨팅 센터의 전자 기계 장비에 필요한 공간과 에너지를 절약할 수 있다.

10. 공기-액체 융합: 공기-액체 융합 및 조정 가능한 공기-액체 비율은 냉각 용량의 총수요를 줄이고, 에너지 전달을 단순화해 시스템의 에너지 절약 성능을 향상시킬 수 있다.

화웨이는 고객 및 파트너와 협력하며 지능형 컴퓨팅의 새로운 변화를 수용하고, 신뢰할 수 있고 유연하면서 지속가능한 데이터 센터 시설 솔루션을 개발하기 위해 지속적으로 혁신할 것이다. 또한 무한한 잠재력을 발휘하고 디지털 시대를 앞당기기 위해 디지털 및 지능형 혁신을 가속할 것이다.

SOURCE Huawei Digital Power