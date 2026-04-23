Infortrend, CRN'in Storage 100 listesinde 2026 yılının En Popüler 50 Yazılım Tanımlı Depolama Tedarikçisinden Biri Olarak Gösterildi

TAIPEI, 23 Nisan 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), kurumsal depolama ve yapay zeka çözümleri alanında önde gelen bir sağlayıcı olarak; bugün 2026 CRN Storage 100 listesinde yer aldığını ve En Popüler 50 Yazılım Tanımlı Depolama Tedarikçisi arasında gösterildiğini duyurdu.

The Channel Company'nin bir medya markası olan CRN, BT kanalına ilişkin haber ve analizler konusunda güvenilir bir kaynaktır ve çözüm sağlayıcıların müşterileri için rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olan tarafsız haberler sunmaktadır. CRN'nin 2026 Storage 100 listesinin bir parçası olan "En Popüler 50 Yazılım Tanımlı Depolama Tedarikçisi" kategorisi, modern depolama teknolojilerine yazılım özellikleri, hizmetler ve bulut bağlantısı getiren şirketleri öne çıkarıyor. Infortrend'in bu kategoriye dahil edilmesi, kurumsal depolama alanında sürdürdüğü yenilikçilik çabasını yansıtmakta ve kuruluşların veri yoğun iş yüklerini yönetmelerine destek olmaktadır.

Infortrend Technology, kurumsal veri depolama alanında 30 yılı aşkın bir deneyime sahiptir ve dünya çapında 1.000.000'den fazla yedekli raf tipi sistem kurmuştur. EonStor GS birleşik depolama, GSx paralel dosya depolama, DS SAN depolama, CS ölçeklenebilir NAS ve Kurumsal Bulut ile Uç Bilişim için KS ürünlerini içeren portföyü, AI, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC), akıllı şehir güvenliği, akıllı perakende ve akıllı üretim gibi sektörlerde çok çeşitli kullanım senaryolarını desteklemektedir. Infortrend, gelişmiş yazılım özelliklerini güvenilir donanım platformlarıylaentegre ederek, kuruluşların yüksek performans sunmasını, GPU kaynak kullanımını iyileştirmesini ve yüksek kullanılabilirliği sağlamasını mümkün kılar. Bu en son yenilikler ve canlı tanıtımlar Computex 2026'da sergilenecek.

"CRN tarafından 2026 yılının En Popüler 50 Yazılım Tanımlı Depolama Tedarikçilerinden biri olarak tanınmaktan gurur duyuyoruz. Bu takdir, kurulumu pratik, yönetimi kolay ve yapay zeka odaklı iş yükleri ile modern veri ortamlarına yönelik değişen müşteri gereksinimlerine uygun depolama çözümleri sunmak için kanal ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışmaya verdiğimiz sürekli önemi yansıtıyor" dedi, Infortrend Technology Ürün Planlama Kıdemli Direktörü. Frank Lee.

Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en son standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

