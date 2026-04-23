Infortrend reconnu dans le classement Storage 100 de CRN comme l'un des 50 fournisseurs de stockage défini par logiciel les plus innovants pour 2026

TAIPEI, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE : 2495), l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'entreprise et d'IA, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu dans le classement Storage 100 2026 de CRN, se classant ainsi parmi les 50 fournisseurs de stockage défini par logiciel les plus innovants.

CRN, une marque média de The Channel Company, est une source fiable d'informations et d'analyses sur les canaux informatiques, fournissant des rapports objectifs qui aident les fournisseurs de solutions à maintenir un avantage concurrentiel pour leurs clients. Dans le cadre du classement Storage 100 2026 de CRN, la catégorie « 50 fournisseurs de stockage défini par logiciel les plus innovants » met en lumière des entreprises qui apportent des capacités logicielles, des services et une connectivité cloud aux technologies de stockage modernes. L'inclusion d'Infortrend dans cette catégorie reflète son innovation continue dans le domaine du stockage d'entreprise, aidant les organisations à gérer des charges de travail intensives en données.

Infortrend Technology a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du stockage de données d'entreprise, avec plus d'un million de systèmes redondants montés sur rack déployés dans le monde entier. Son portefeuille – qui comprend le stockage unifié EonStor GS, le stockage de fichiers parallèle GSx, le stockage SAN DS, le stockage NAS évolutif CS et KS for Enterprise Cloud and Edge Computing – prend en charge un large éventail de cas d'utilisation dans des secteurs tels que l'IA, l'informatique haute performance, la sécurité des villes intelligentes, la vente au détail intelligente et la fabrication intelligente. En intégrant des capacités logicielles avancées à des plateformes matérielles fiables, Infortrend permet aux entreprises d'offrir des performances élevées, d'améliorer l'utilisation des ressources GPU et d'assurer une haute disponibilité. Ces dernières innovations et démonstrations en direct seront présentées au salon Computex 2026.

« Nous sommes fiers d'être reconnus par CRN comme l'un des 50 fournisseurs de stockage défini par logiciel les plus innovants pour 2026. Cette reconnaissance reflète notre volonté constante de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de distribution pour fournir des solutions de stockage pratiques à déployer, faciles à gérer et alignées sur les exigences évolutives des clients en matière de charges de travail pilotées par l'IA et d'environnements de données modernes », a déclaré Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend Technology.

Pour en savoir plus : Infortrend et son produit phare EonStor GS 5024U

À propos d'Infortrend

Infortrend (TWSE : 2495) met au point et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. En mettant l'accent sur la conception, les tests et la fabrication en interne, Infortrend propose un stockage performant et évolutif, conforme aux normes les plus récentes, des services de données conviviaux, une assistance après-vente personnalisée et un rapport qualité-prix incomparable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.infortrend.com.

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