Infortrend: uno de los 50 proveedores de almacenamiento definido por software más innovadores para 2026

-Infortrend es reconocido en la lista Storage 100 de CRN como uno de los 50 proveedores de almacenamiento definido por software más innovadores para 2026

TAIPEI, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), un proveedor líder de soluciones de almacenamiento empresarial e IA, anunció hoy su reconocimiento en la lista CRN Storage 100 de 2026, ubicándose entre los 50 proveedores de almacenamiento definido por Software más innovadores .

CRN , una marca de medios de The Channel Company, es una fuente confiable de noticias y análisis del canal de TI, que ofrece informes objetivos que ayudan a los proveedores de soluciones a mantener una ventaja competitiva para sus clientes. Como parte de la lista CRN Storage 100 de 2026, la categoría "50 proveedores de almacenamiento definido por software más innovadores" destaca a las empresas que incorporan capacidades de software, servicios y conectividad en la nube a las tecnologías de almacenamiento modernas. La inclusión de Infortrend en esta categoría refleja su continua innovación en el almacenamiento empresarial, apoyando a las organizaciones en la gestión de cargas de trabajo intensivas en datos.

Infortrend Technology cuenta con más de 30 años de experiencia en almacenamiento de datos empresariales, con más de 1.000.000 de sistemas redundantes montados en rack desplegados en todo el mundo. Su cartera, que incluye el almacenamiento unificado EonStor GS , el almacenamiento de archivos paralelos GSx , el almacenamiento DS SAN, el NAS escalable CS y KS for Enterprise Cloud and Edge Computing , admite una amplia gama de casos de uso en sectores como la IA , computación de alto rendimiento (HPC) , la seguridad de ciudades inteligentes, el comercio minorista inteligente y la fabricación inteligente. Al integrar capacidades de software avanzadas con plataformas de hardware fiables, Infortrend permite a las organizaciones ofrecer un alto rendimiento, mejorar la utilización de los recursos de la GPU y garantizar una alta disponibilidad. Estas últimas innovaciones y demostraciones en vivo se presentarán en Computex 2026 .

"Nos enorgullece que CRN nos haya reconocido como uno de los 50 proveedores de almacenamiento definido por software más innovadores de 2026. Este reconocimiento refleja nuestro compromiso constante de trabajar estrechamente con nuestros socios de canal para ofrecer soluciones de almacenamiento prácticas, fáciles de gestionar y alineadas con las necesidades cambiantes de los clientes en cuanto a cargas de trabajo basadas en IA y entornos de datos modernos", declaró Frank Lee, director sénior de planificación de productos de Infortrend Technology.

Más información: Infortrend y flagship EonStor GS 5024U

Acerca de Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) lleva desarrollando y fabricando soluciones de almacenamiento desde 1993. Con un fuerte énfasis en el diseño, las pruebas y la fabricación propios, el almacenamiento de Infortrend ofrece rendimiento y escalabilidad con los estándares más recientes, servicios de datos fáciles de usar, soporte posventa personalizado y una relación calidad-precio inigualable. Para más información, visite www.infortrend.com

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