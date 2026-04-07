第57屆中國（廣州）國際傢具博覽會圓滿落幕，強化全產業鏈全球聯動

3月18日至21日舉辦的民用傢具展，探討了設計如何從概念走向市場並推動增長。該展覽面積為43萬平方米，促進了全球交流，在支持國際品牌進入中國市場的同時，助力中國品牌走向海外。精心策劃的展區展示了當代家居美學的演變歷程。順應生活方式的變遷，該展覽還聚焦寵物友好空間、包容性設計等新興趨勢。

3月28日至31日舉辦的辦公環境及商用空間展以「可持續發展」為主題，為辦公環境、辦公座椅及公共商用空間等辦公場所生態系統描繪了前瞻性願景。觀眾親身體驗了貫穿設計、材料及全生命周期的綠色理念，凸顯了從理念到應用的低碳創新進展。智能科技也作為核心驅動力，整合智能產品、設計策略及服務體系，打造跨空間與辦公運營的互聯解決方案，引領行業邁向包容性與可持續增長。

同期舉辦的中國廣州國際傢具生產設備及配料展覽會聯動全球創新與產業鏈資源，助推製造業轉型升級。設備展區聚焦智能生產，將木工和軟體傢具設備與工業4.0及柔性生產線相結合，助力可擴展的智能製造升級。傢具輔料展區展示了CMF（色彩、材料和表面處理）、功能性及可持續飾面方面的進展。五金展區則呈現了增強家居設計與空間性能的智能解決方案。

三大展覽共同構成了一個連接創意、製造與全球貿易的綜合性平台。CIFF 2026匯聚了全球行業專業人士，進一步鞏固了廣州作為重要國際傢具中心的地位。

SOURCE 中國家博會（廣州）