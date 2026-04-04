Le CIFF Guangzhou 2026 s'achève, renforçant les liens internationaux sur l'ensemble de la chaîne de l'industrie de l'ameublement

GUANGZHOU, Chine, 4 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 57e Salon international du meuble de Chine (China International Furniture Fair - CIFF Guangzhou 2026) s'est achevé le 31 mars sur le thème « CONNECT•CREATE » (CONNEXION • CRÉATION). Comptant un nombre record de plus de 5 100 exposants, dont 93,8 % ont choisi le CIFF Guangzhou comme plateforme pour présenter leurs nouveaux produits, l'événement de huit jours a accueilli 353 106 visiteurs professionnels venus de 185 pays et régions. La participation internationale s'est élevée à 64 291 personnes, soit une hausse de 13,2 % par rapport au pic de 2025, et un nouveau record. Tout au long du salon, 111 événements simultanés ont été organisés, ainsi que la première publication de neuf rapports majeurs sur les tendances, renforçant ainsi le rôle du CIFF en tant que leader d'opinion du secteur. Pour mieux servir les acheteurs du Moyen-Orient qui ne peuvent pas se rendre sur place, le salon a introduit un service innovant de mise en relation à distance, combinant des visites guidées en direct sur place du salon avec des échanges en ligne en temps réel, ce qui a permis d'organiser 162 sessions de mise en relation ciblées et de garantir la continuité de l'approvisionnement international.

CIFF Guangzhou 2026 Wraps Up, Strengthening Global Links Across the Complete Home Industry Chain

Couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, le salon met en relation les ressources internationales à travers ses trois expositions phares afin de stimuler la collaboration et la croissance de l'industrie.

Du 18 au 21 mars, le salon de l'immobilier (Home Furniture Exhibition) a exploré la manière dont le design passe du concept à la commercialisation pour stimuler la croissance. S'étendant sur 430 000 mètres carrés, il a favorisé les échanges internationaux, en soutenant l'entrée des marques internationales en Chine et en aidant les marques chinoises à se développer à l'étranger. Des expositions thématiques ont permis de retracer l'évolution de l'esthétique des maisons contemporaines. Reflétant l'évolution des modes de vie, l'exposition a également mis en avant les tendances émergentes telles que les espaces adaptés aux animaux de compagnie et le design inclusif pour tous les âges.

Du 28 au 31 mars, l'Office and Commercial Space Exhibition (exposition sur les bureaux et les espaces commerciaux), dont le thème était la durabilité, a présenté une vision d'avenir des écosystèmes du lieu de travail couvrant les environnements de bureau, le mobilier de bureau et les espaces commerciaux publics. Les visiteurs ont découvert des principes écologiques intégrés à la conception, aux matériaux et à l'ensemble du cycle de vie, mettant en évidence les progrès réalisés en matière d'innovation à faible‑émission de carbone, de la conception à l'utilisation. Les technologies intelligentes ont également joué un rôle moteur central, intégrant des produits intelligents, des stratégies de conception et des systèmes de service afin de créer des solutions connectées sur l'ensemble des espaces et des opérations sur le lieu de travail, guidant le secteur vers une croissance inclusive et durable.

Organisés conjointement, les salons CIFM et interzum guangzhou ont mis en relation l'innovation mondiale et les chaînes industrielles pour stimuler la transformation de la fabrication. L'espace Machines a mis en avant la production intelligente, en associant les équipements de menuiserie et de tapisserie d'ameublement avec l'industrie 4.0 et les lignes flexibles pour des mises à niveau évolutives de la fabrication ‑intelligente. L'espace Matériaux d'ameublement a présenté les avancées en matière de CMF, de fonctionnalité et de finitions durables. L'espace Matériel a présenté des solutions intelligentes visant à améliorer l'aménagement de la maison et l'optimisation de l'espace.

Avec trois expositions majeures formant une plateforme intégrée reliant la créativité, la fabrication et le commerce mondial, le CIFF 2026 a réuni des professionnels du secteur du monde entier et a renforcé la position de Guangzhou en tant que centre international de l'ameublement.

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