CIFF 광저우 2026 성황리 폐막... 홈 산업 전체 밸류체인에 걸쳐 글로벌 연결 강화

광저우, 중국 2026년 4월 4일 /PRNewswire/ -- 제57회 중국국제가구박람회(CIFF Guangzhou 2026, 이하 CIFF 광저우 2026)가 '연결•창조(CONNECT•CREATE)'를 주제로 3월 31일 막을 내렸다. 이번 박람회에는 5100곳이 넘는 업체가 참가해 역대 최대 규모로 진행됐으며, 이 가운데 93.8%가 신제품 공개 플랫폼으로 CIFF 광저우를 선택했다. 8일간 진행된 이 행사에는 185개 국가 및 지역에서 35만 3106명의 전문 참관객이 방문했다. 해외 참관객 수는 6만 4291명으로, 2025년 최고치 대비 13.2% 증가하며 새로운 기록을 세웠다. 박람회 기간 동안 111건의 동시 개최 행사가 열렸고 9대 주요 트렌드 보고서가 처음 공개되면서, 업계 담론을 선도하는 CIFF의 역할을 다시 한번 강화했다. 또한 현장 방문이 어려운 중동 지역 바이어를 보다 효과적으로 지원하기 위해, 박람회는 현장 라이브 전시 투어와 실시간 온라인 소통을 결합한 혁신적인 원격 매치메이킹을 도입했다. 이를 통해 162건의 맞춤형 구매 매칭 상담이 이뤄졌으며, 국제 조달의 연속성도 확보했다.

CIFF Guangzhou 2026 Wraps Up, Strengthening Global Links Across the Complete Home Industry Chain (PRNewsfoto/China International Furniture Fair (Guangzhou))

전 밸류체인을 아우는 이 박람회는 3대 대표 전시를 통해 글로벌 자원을 연결하고 산업 협력과 성장을 견인했다.

3월 18일부터 21일까지 열린 홈 가구 전시회(Home Furniture Exhibition)는 디자인이 아이디어에서 시장으로 구현되는 과정을 통해 성장 동력을 창출하는 방식을 조명했다. 43만 제곱미터 규모로 펼쳐진 이 전시회는 글로벌 교류를 촉진하며, 해외 브랜드의 중국 진출을 지원하는 동시에 중국 브랜드의 해외 확장을 도왔다. 엄선된 쇼케이스는 현대 홈 미학의 진화를 조망했다. 또한 변화하는 라이프스타일을 반영해 반려동물 친화형 공간과 전 연령을 포용하는 디자인 등 새로운 방향성도 집중 조명했다.

3월 28일부터 31일까지 열린 오피스 및 상업 공간 전시회(Office and Commercial Space Exhibition)는 '지속가능성(Sustainability)'을 주제로 사무 환경, 사무용 의자, 공공 상업 공간 전반에 걸친 미래형 업무 생태계 비전을 제시했다. 참관객들은 디자인, 소재, 전 생애주기에 스며든 친환경 원칙을 직접 체감했으며, 기획 단계부터 사용 단계에 이르기까지 저탄소 혁신의 진전을 확인했다. 스마트 기술 역시 핵심 엔진 역할을 하면서 지능형 제품, 디자인 전략, 서비스 시스템을 통합해 공간과 업무 운영 전반에 걸쳐 연결된 솔루션을 구현하고, 업계가 포용적이고 지속가능한 성장을 향해 나아갈 수 있도록 이끌었다.

동시에 열린 CIFM/인터줌 광저우(interzum Guangzhou)는 글로벌 혁신과 산업체인을 연결해 제조 전환을 촉진했다. 기계 분야는 지능형 생산에 초점을 맞춰 목공 및 실내 장식 장비와 인더스트리 4.0(Industry 4.0), 유연한 생산 라인을 결합한 확장 가능한 스마트 제조 업그레이드를 선보였다. 가구 소재 분야는 CMF, 기능성, 지속 가능한 마감재 분야의 발전상을 소개했다. 하드웨어 분야는 홈 디자인과 공간 성능을 향상시키는 스마트 솔루션을 선보였다.

창의성, 제조, 글로벌 상업을 연결하는 통합 플랫폼으로 3대 전시가 유기적으로 결합되면서, CIFF 2026은 전 세계 업계 전문가들을 한자리에 모았고 광저우의 핵심 국제 가구 허브로서의 위상도 한층 강화했다.

SOURCE China International Furniture Fair (Guangzhou)