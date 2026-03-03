اعتماد الذكاء الاصطناعي الأصلي: تحوّل سحابة الاتصالات عن بُعد نحو بنية تحتية قائمة على الذكاء الاصطناعي

برشلونة، إسبانيا, 2 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- مدفوعًا بالابتكارات المستمرة، برز الذكاء الاصطناعي باعتباره المحرك الرئيسي لعصر جديد من التحول الصناعي والتكنولوجي العالمي. من نماذج اللغة الكبيرة متعددة الأغراض (LLMs) إلى التطبيقات الذكية المتخصصة، يتم رسم معالم نموذج جديد يُعرف بـ "الذكاء الاصطناعي الأصلي" من خلال تقارب الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية. تعمل المؤسسات الرائدة — بما في ذلك مؤسسة Linux، وCNCF، وETSI، وTM Forum —على توحيد الأطر التقنية بنشاط لتعزيز المنظومة ودعم نشر الذكاء الاصطناعي.

image1

في هذا السياق، تتحول شبكات الاتصالات عن بُعد من السحابة الأصلية إلى الذكاء الاصطناعي الأصلي. بوصفها حجر الزاوية لشبكات المشغِّلين، تتحول سحابات الاتصالات عن بُعد من الأسس السحابية التقليدية إلى بنية تحتية قائمة على الذكاء الاصطناعي. يمثل هذا التحول انتقالاً من مجرد "دعم تحويل الخدمات إلى السحابة" إلى "تمكين الابتكار الذكي"، مقدمًا البنية التحتية اللازمة للخدمات المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

يعمل المشغِّلون على توسيع استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي، حيث يتحولون من الاعتماد على الحوسبة متعددة الأغراض فقط إلى نموذج هجين يجمع بين الحوسبة الذكية والحوسبة متعددة الأغراض معًا. لم يعد هذا التحول خيارًا تقنيًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية. لكي يحقق المشغِّلون النجاح، يجب عليهم التغلب على ثلاثة تحديات: تحسين كفاءة تكلفة قدرات الحوسبة لديهم، ودمج الذكاء الاصطناعي مع الشبكات متعددة الأجيال لكسر الحواجز، وتكييف الذكاء الاصطناعي مع سيناريوهات الخدمات لتحقيق توسع سريع.

لمواجهة هذه التحديات، أطلقت شركة Huawei حل "السحابة الموحَّدة الذكية للاتصالات عن بُعد" (TICC)، وهو بنية تحتية فائقة التوحيد مصممة خصيصًا لعصر الذكاء الاصطناعي الأصلي. تقدم هذه البنية المبتكرة إدارة وتنسيقًا موحدًا عبر موارد الحوسبة والتخزين والشبكات والحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. من خلال تركيزه على الأداء الأمثل، وتسهيل الوصول الشبكي، والتكامل بين الحوسبة متعددة الأغراض والحوسبة الذكية، يتيح حل TICC للمشغِّلين بناء أساس عالي الكفاءة ومستدام لمنظومات الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تظل شركة Huawei ملتزمة بالتعاون مع شركاء الصناعة لتسريع التحول نحو الذكاء الاصطناعي الأصلي، وبناء بنية تحتية ذكية لسحابات الاتصالات عن بُعد، وتعظيم قيمة الشبكات، وتعزيز نمو الأعمال. ندعو شركاء الصناعة بصدق إلى برشلونة لاستكشاف توجهات الذكاء الاصطناعي الأصلي والمساهمة في صياغة مستقبل هذا القطاع.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2923037/image1.jpg