Sambut Era "AI-Native": Transformasi "Telco Cloud" Menuju Infrastruktur AI

Dalam konteks ini, jaringan telekomunikasi beralih dari konsep Cloud-Native menuju AI-Native. Sebagai fondasi utama jaringan operator, telco cloud kini berevolusi dari infrastruktur cloud konvensional menjadi infrastruktur AI. Transformasi ini menandai perubahan dari sekadar "mendukung layanan berbasiskan cloud" menjadi "menggerakkan inovasi cerdas" dengan menyediakan fondasi yang dibutuhkan untuk layanan AI tingkat lanjut.

Pihak operator juga meningkatkan investasi AI, beralih dari komputasi serbaguna menjadi model hibrida yang menggabungkan komputasi umum dan komputasi cerdas. Peralihan ini bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan kebutuhan strategis. Untuk meraih kesuksesan, pihak operator harus menjawab tiga tantangan utama: meningkatkan efisiensi biaya komputasi, menyatukan AI dengan jaringan multi-generasi untuk menghilangkan silo, serta menyesuaikan AI dengan skenario layanan agar dapat diperluas dengan cepat.

Maka, Huawei meluncurkan solusi Telco Intelligent Converged Cloud (TICC), infrastruktur telekomunikasi hyper-converged yang dirancang untuk era AI-Native. Arsitektur inovatif ini menyediakan manajemen dan penjadwalan terpadu untuk sumber daya komputasi, penyimpanan, jaringan, serta komputasi AI. Dengan fokus pada performa tinggi, akses jaringan yang lebih simpel, serta sinergi antara komputasi umum dan cerdas, TICC membantu operator membangun fondasi komputasi AI yang efisien dan berkelanjutan.

Huawei selalu berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra industri dalam mempercepat transformasi AI-Native, membangun infrastruktur telco cloud yang cerdas, memaksimalkan nilai tambah jaringan, dan mendorong pertumbuhan bisnis. Huawei juga mengajak para mitra industri untuk bergabung di Barcelona guna mengeksplorasi tren AI-Native dan berkolaborasi membangun masa depan industri.

