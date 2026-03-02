Umfassender Einsatz von AI-Native: Die Umstellung der Telco-Cloud auf KI-Infrastruktur

Huawei

Mar 02, 2026, 10:26 ET

BARCELONA, Spanien, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Angetrieben durch kontinuierliche Durchbrüche hat sich KI als Haupttriebfeder für eine neue Ära des globalen industriellen und technologischen Wandels erwiesen. Von allgemeinen großen Sprachmodellen (LLMs) bis hin zu spezialisierten, intelligenten Anwendungen wird durch die Konvergenz von KI und Infrastruktur ein neues „AI-Native"-Paradigma definiert. Führende Organisationen - darunter die Linux Foundation, CNCF, ETSI und TM Forum - arbeiten aktiv an der Standardisierung technischer Rahmenwerke, um das Ökosystem voranzubringen und den Einsatz von KI zu unterstützen.

Vor diesem Hintergrund vollziehen Telekommunikationsnetze den Übergang von Cloud-Native zu AI-Native. Als Eckpfeiler von Betreibernetzen schwenken Telco-Clouds von herkömmlichen Cloud-Grundlagen auf KI-Infrastrukturen um. Dieser Wandel markiert einen Übergang von der bloßen „Unterstützung der Cloudifizierung von Diensten" zur „Förderung intelligenter Innovationen", indem die für fortschrittliche KI-Dienste erforderliche Infrastruktur bereitgestellt wird.

Die Betreiber erweitern ihre KI-Investitionen und verlagern sich vom reinen Allzweck-Computing auf ein hybrides Modell, in dem sowohl intelligentes als auch Allzweck-Computing koexistieren. Diese Umstellung ist nicht mehr eine technische Entscheidung, sondern eine strategische Notwendigkeit. Um erfolgreich zu sein, müssen die Betreiber drei Hürden überwinden: die Optimierung der Kosteneffizienz ihrer Rechenleistung, die Zusammenführung von KI mit Mehrgenerationen-Netzwerken, um Silos aufzubrechen, und die Anpassung von KI an Serviceszenarien für eine schnelle Skalierung.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat Huawei die TICC-Lösung (Telco Intelligent Converged Cloud) auf den Markt gebracht, eine hyperkonvergente Telekommunikationsinfrastruktur, die für die AI-Native-Ära entwickelt wurde. Diese innovative Architektur ermöglicht eine einheitliche Verwaltung und Planung von Rechen-, Speicher-, Netzwerk- und KI-Ressourcen. Mit seinem Schwerpunkt auf ultimativer Leistung, optimiertem Netzzugang und der Synergie von allgemeinem und intelligentem Computing ermöglicht TICC den Betreibern, eine hocheffiziente und nachhaltige Grundlage für ihre KI-Computing-Ökosysteme zu schaffen.

Huawei setzt sich weiterhin für die Zusammenarbeit mit Branchenpartnern ein, um die KI-native Entwicklung zu beschleunigen, eine intelligente Telekommunikations-Cloud-Infrastruktur aufzubauen, den Netzwerkwert zu erschließen und das Geschäftswachstum zu fördern. Wir laden Branchenpartner herzlich nach Barcelona ein, um AI-Native-Trends zu erkunden und die Zukunft der Branche mitzugestalten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923037/image1.jpg

