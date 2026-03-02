Adopter les solutions natives de l'IA : le passage des clouds télécoms à l'infrastructure d'IA

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Surfant sur des avancées continues, l'IA s'est imposée comme le principal moteur d'une nouvelle ère de transformation industrielle et technologique mondiale. Des grands modèles de langage (LLM) à usage général aux applications spécialisées et intelligentes, un nouveau paradigme de solutions « natives de l'IA » est en train d'être défini grâce à la convergence de l'IA et de l'infrastructure. Des organisations de premier plan, dont la Fondation Linux, CNCF, ETSI et TM Forum, s'emploient activement à normaliser les cadres techniques pour promouvoir l'écosystème et soutenir le déploiement de l'IA.

Dans ce contexte, les réseaux de télécommunications sont en train de passer du natif cloud au natif IA. En tant que pierre angulaire des réseaux d'opérateurs, les clouds des télécoms passent des fondations conventionnelles des clouds à l'infrastructure de l'IA. Cette évolution marque le passage d'un simple « soutien à la cloudification des services » à une « dynamisation de l'innovation intelligente », en fournissant l'infrastructure nécessaire aux services d'IA avancés.

Les opérateurs augmentent leurs investissements dans l'IA, passant de l'informatique à usage général à un modèle hybride où coexistent l'informatique intelligente et l'informatique à usage général. Ce changement n'est plus un choix technique, mais une nécessité stratégique. Pour prospérer, les opérateurs doivent surmonter trois obstacles : optimiser le rapport coût-efficacité de leur puissance de calcul, unifier l'IA avec les réseaux multigénérationnels pour éliminer les silos, et adapter l'IA aux scénarios de service pour une mise à l'échelle rapide.

Pour relever ces défis, Huawei a lancé la solution Telco Intelligent Converged Cloud (TICC), une infrastructure télécom hyperconvergée conçue pour l'ère des solutions natives de l'IA. Cette architecture innovante permet une gestion et une planification unifiées des ressources de calcul, de stockage, de réseau et d'intelligence artificielle. En mettant l'accent sur les performances ultimes, la rationalisation de l'accès au réseau et la synergie entre l'informatique générale et l'informatique intelligente, TICC permet aux opérateurs d'établir une base hautement efficace et durable pour leurs écosystèmes d'informatique IA.

Huawei reste déterminé à collaborer avec les partenaires de l'industrie pour accélérer l'évolution native de l'IA, construire une infrastructure cloud de télécommunications intelligente, libérer la valeur du réseau et promouvoir la croissance de l'entreprise. Nous invitons les partenaires de l'industrie à se rendre à Barcelone pour explorer les tendances natives de l'IA et contribuer à façonner l'avenir de l'industrie.

