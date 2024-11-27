اكتشف أول بينالي لأبو ظبي للفن العام: عروض جديدة تحول أبو ظبي والعين إلى معارض مفتوحة في الهواء الطلق

يستمر بينالي أبو ظبي للفن العام حتى 30 أبريل 2025، ويستكشف مفهوم الفن "العام" في سياق أبو ظبي، ويعرض كيف يساهم الفن في بناء الروابط عبر المجتمعات. صُمم المعرض مع مراعاة سهولة الوصول، مع موقع استراتيجي في مناطق وسط المدينة في أبو ظبي والعين ليرحب بالزوار والسكان على حد سواء للتفاعل مع الأعمال الاستعراضية واستكشافها.

يمكن للزوار والسكان استكشاف أعمال أكثر من 70 فنانًا من جميع أنحاء العالم يجمع بينالي أبو ظبي للفن العام بين الأعمال التركيبية والعروض الفنية المخصصة للموقع، التي تتفاعل مباشرة مع المجتمعات وتعكس التقاء المجتمع والبيئة والهوية.

أبرز الأعمال الرئيسية ما يلي:

الحنين إلى المنزل من فرح القاسمي: منحوتة سمعية تغمر المستمعين بأصوات المحيط، وتمثل أهمية البحر الثقافية والبيئية في المنطقة.

الشظايا العائمة من سيما نصرت: يصور هذا الفيلم منزلًا بسقف من الفخار غارقًا في فيضانات خيالية، ويستكشف الحياة الحضرية والمخاطر المتزايدة للفيضانات بسبب تغير المناخ.

كتاب " Where Lies My Carpet Is Thy Home (أينما تكون سجادتي يكون المنزل)" من Christopher Benton : تحويل سوق السجاد التقليدي إلى مساحة مجتمعية حيوية، تشجع الحضور على التفاعل والاتصال بالمجتمع.

تفكيك الإرهاق الجماعي من أفراح الظاهري: عمل يثير التفكير، يستند إلى الزمن والحضور والانتباه في مُجسم غامر يتكون من هياكل خشبية، حبال متشابكة، ضوء، وصوت.

برزخ من وائل الأعور: يشير المُجسم إلى حدود أو مساحة فاصلة، ويعيد التفكير في كيفية تأثير هذه المواد والعمليات على تشكيل العمارة المستقبلية.

صُممت الطرق المخصصة في البينالي للاستكشاف سيرًا على الأقدام أو بالسيارة، حيث تدعو الزوار لاكتشاف المعالم البارزة والجواهر المخفية، كل ذلك من منظور فني. حتى مع استمرار نمو أبو ظبي، تظل روحها الدافئة وكرم ضيافتها في قلبها. يحتفل البينالي بهذه التقاليد المحبوبة ويشاركها مع العالم.

سيكشف البينالي عن دفعة جديدة من الأعمال التركيبية والأنشطة ابتداءً من يناير 2025، لبدء المرحلة الثانية من المعرض.

يقدم بينالي أبو ظبي للفن العام فرصة فريدة للزوار للانغماس في ثقافة المدينة والتواصل مع مجتمعها النابض بالحياة، ما يجعله وجهة لا بد من زيارتها للسياح في المدينة من نوفمبر حتى أبريل 2025. لمزيد من المعلومات حول الفنانين والبرامج والمواقع، يرجى زيارة: https://paad.ae/biennial

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نبذة عن وزارة الثقافة والسياحة في أبو ظبي:

تقود وزارة الثقافة والسياحة في أبو ظبي (DCT Abu Dhabi) النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبو ظبي ومجالاتها الإبداعية، مما يحفز التقدم الاقتصادي ويساعد على تحقيق طموحات أبو ظبي العالمية الأوسع نطاقًا.

من خلال العمل بالشراكة مع المنظمات التي تحدد مكانة الإمارة كوجهة دولية رائدة، تسعى وزارة الثقافة والسياحة في أبو ظبي إلى توحيد النظام البيئي حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود والاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، واستخدام أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم مجالات الثقافة والسياحة.

تتمثل رؤية دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي في شعب الإمارة وتراثها ومناظرها الطبيعية. نحن نعمل على تعزيز مكانة أبو ظبي كمكان عريق مليء بالابتكار والتجارب الفريدة، المتمثلة في تقاليدها الحية في الضيافة والمبادرات الرائدة والفكر الإبداعي.

لمزيد من المعلومات حول وزارة الثقافة والسياحة في أبو ظبي وكذلك وجهة الرحلة، يُرجى زيارة: dct.gov.ae وvisitabudhabi.ae

نبذة عن أبو ظبي للفن العام

أبو ظبي للفن العام هي مبادرة جديدة لدائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي (DCT Abu Dhabi) في إطار التزامها المستمر برعاية الفن العام للإمارة. جزء أساسي من هذه المبادرة هو جهودها في تعزيز التواصل مع المجتمع. تسهم المبادرة في تعزيز الإرث الإبداعي والبنية الثقافية وجودة الحياة ورفاهية سكان العاصمة الإماراتية من خلال خلق الأماكن والذاكرة الجماعية. يتم تخصيص استثمار يزيد عن 35 مليون دولار أمريكي سنويًا لدعم المبادرة، وذلك لتعزيز الصناعات الإبداعية في الإمارة من خلال الفن العام.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2567527/PAAD_24_Afra_Al_Dhaheri_DCT.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2567524/PAAD_24_Christopher_Joshua_Benton_DCT.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2567523/PAAD_24_Farah_Al_Qasimi_DCT.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2567522/PAAD_24_Seema_Nusrat_DCT.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2567521/PAAD_24_Wael_Al_Awar_DCT.jpg