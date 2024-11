Experimente la primera Bienal de Arte Público de Abu Dabi: las nuevas pantallas convierten Abu Dabi y Al Ain en galerías al aire libre

Hasta el 30 de abril de 2025, la Bienal explora el concepto de "público" en el contexto de Abu Dabi, mostrando cómo el arte cultiva las conexiones entre las comunidades. La exposición está diseñada teniendo en cuenta la accesibilidad, y está estratégicamente ubicada en las zonas céntricas de Abu Dabi y Al Ain para recibir a visitantes y residentes por igual, para participar y explorar sus obras.

Los visitantes y residentes pueden explorar obras de más de 70 artistas de todo el mundo. La Bienal reúne obras y actuaciones específicas del sitio que se relacionan directamente con las comunidades y reflexionan sobre la intersección de la comunidad, el medio ambiente y la identidad.

Los aspectos más destacados incluyen los siguientes:

Nostalgia de Farah Al Qasimi : escultura auditiva que sumerge a los oyentes en los sonidos del océano, lo que simboliza la importancia cultural y ambiental del mar en la región.

escultura auditiva que sumerge a los oyentes en los sonidos del océano, lo que simboliza la importancia cultural y ambiental del mar en la región. Fragmentos flotantes de Seema Nusrat : retrata una casa con techo de terracota sumergida por una inundación imaginaria y explora la vida urbana y los crecientes riesgos de inundaciones debido al cambio climático.

retrata una casa con techo de terracota sumergida por una inundación imaginaria y explora la vida urbana y los crecientes riesgos de inundaciones debido al cambio climático. Donde yace mi alfombra está el hogar de Christopher Benton : transformación del tradicional zoco de alfombras en un espacio comunitario vibrante, que anima a los asistentes a participar y conectarse con la comunidad.

: transformación del tradicional zoco de alfombras en un espacio comunitario vibrante, que anima a los asistentes a participar y conectarse con la comunidad. D-construcción del agotamiento colectivo de Afra Al Dhaheri : obra que invita a la reflexión y que se basa en el tiempo, la presencia y la atención en una instalación inmersiva hecha de estructuras de madera, cuerdas enredadas, luz y sonido.

: obra que invita a la reflexión y que se basa en el tiempo, la presencia y la atención en una instalación inmersiva hecha de estructuras de madera, cuerdas enredadas, luz y sonido. Barzaj de Wael Al Awar : la instalación se refiere a un límite o espacio liminal, y replantea cómo estos materiales y procesos podrían dar forma a la arquitectura futura.

Las rutas cuidadosamente seleccionadas de la Bienal están diseñadas para ser exploradas a pie o en automóvil, e invitan a los visitantes a descubrir lugares destacados y gemas ocultas, todo por medio de una lente artística. A pesar de que Abu Dabi sigue creciendo, su cálido recibimiento y su espíritu generoso permanecen en su corazón. La Bienal celebra estas preciadas tradiciones, y las comparten con el mundo.

La Bienal dará a conocer otra ola de obras y actividades artísticas a partir de enero de 2025, y dará inicio a la segunda fase de la exposición.

La "Bienal de Arte Público de Abu Dabi" ofrece una oportunidad única para que los visitantes se sumerjan en la cultura de la ciudad y se conecten con su vibrante comunidad, lo que la convierte en una atracción imperdible para los turistas de la ciudad de noviembre a abril de 2025. Para más información sobre los artistas, la programación y las ubicaciones de la Bienal, visite: https://paad.ae/biennial

Acerca del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi:

El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dhabi) impulsa el crecimiento sostenible de sus sectores de cultura y turismo y de sus industrias creativas, lo que impulsa el progreso económico y ayuda a alcanzar las ambiciones globales más extensas de Abu Dhabi.

Al trabajar en asociación con las organizaciones que definen la posición del emirato como un destino internacional líder, DCT Abu Dhabi se esfuerza por unir el ecosistema en torno a una visión compartida del potencial del emirato, coordinar esfuerzos e inversiones, ofrecer soluciones innovadoras y utilizar las mejores herramientas, políticas y sistemas para apoyar las industrias de la cultura y el turismo.

La visión de DCT Abu Dhabi está definida por la gente, el patrimonio y el paisaje del emirato. Trabajamos para mejorar el estatus de Abu Dabi como un lugar de autenticidad, innovación y experiencias incomparables, representadas por sus tradiciones vivas de hospitalidad, iniciativas pioneras y pensamiento creativo.

Para más información sobre el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi y el destino, visite: dct.gov.ae y visitabudhabi.ae

Acerca del arte público de Abu Dabi

Public Art Abu Dhabi es la nueva iniciativa del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dhabi) que tiene el compromiso continuo de encargar arte público para el emirato. Los esfuerzos de participación comunitaria son una parte integral de esta iniciativa. La iniciativa promueve el legado creativo, la infraestructura cultural, la habitabilidad y el bienestar de los residentes de la capital de EAU mediante la creación de lugares y de memoria colectiva. Una inversión de más de 35 millones de dólares estadounidenses se dedica a la iniciativa anualmente, para apoyar a las industrias creativas más amplias del emirato por medio del arte público.

