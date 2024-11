Erleben Sie die erste öffentliche Kunstbiennale von Abu Dhabi: Neue Displays verwandeln Abu Dhabi und Al Ain in Open-Air-Galerien

Die Biennale, die noch bis zum 30. April 2025 läuft, erforscht das Konzept der "Öffentlichkeit" im Kontext von Abu Dhabi und zeigt, wie Kunst Verbindungen zwischen Gemeinschaften schafft. Die Ausstellung wurde mit Blick auf die Zugänglichkeit konzipiert und befindet sich an strategisch günstigen Standorten in den Stadtzentren von Abu Dhabi und Al Ain, um Besucher und Einwohner gleichermaßen zum Erkunden der Installationen einzuladen.

Besucher und Einwohner können Werke von über 70 Künstlern aus der ganzen Welt entdecken. Die Biennale bringt ortsspezifische Installationen und Performances zusammen, die sich direkt mit den Gemeinschaften auseinandersetzen und über die Schnittmenge von Gemeinschaft, Umwelt und Identität reflektieren.

Die wichtigsten Highlights sind:

Farah Al Qasimi's Homesickeness: Eine auditive Skulptur, die den Zuhörer in Meeresrauschen eintauchen lässt und die kulturelle und ökologische Bedeutung des Meeres in der Region symbolisiert.

Eine auditive Skulptur, die den Zuhörer in Meeresrauschen eintauchen lässt und die kulturelle und ökologische Bedeutung des Meeres in der Region symbolisiert. Schwebende Fragmente von Seema Nusrat : Es zeigt ein Haus mit Terrakotta-Dach, das von einer imaginären Flut überschwemmt wird, und thematisiert das städtische Leben und die zunehmende Gefahr von Überschwemmungen aufgrund des Klimawandels.

Es zeigt ein Haus mit Terrakotta-Dach, das von einer imaginären Flut überschwemmt wird, und thematisiert das städtische Leben und die zunehmende Gefahr von Überschwemmungen aufgrund des Klimawandels. Christopher Benton's Where Lies My Carpet Is Thy Home : Eine Umwandlung des traditionellen Teppich-Souks in einen lebendigen Gemeinschaftsraum, der die Besucher ermutigt, sich zu engagieren und mit der Gemeinschaft in Kontakt zu treten.

: Eine Umwandlung des traditionellen Teppich-Souks in einen lebendigen Gemeinschaftsraum, der die Besucher ermutigt, sich zu engagieren und mit der Gemeinschaft in Kontakt zu treten. Afra Al Dhaheris D-Konstruktion der kollektiven Erschöpfung : Ein Stück, das zum Nachdenken anregt und Zeit, Präsenz und Aufmerksamkeit in einer immersiven Installation aus Holzstrukturen, verhedderten Seilen, Licht und Ton thematisiert.

: Ein Stück, das zum Nachdenken anregt und Zeit, Präsenz und Aufmerksamkeit in einer immersiven Installation aus Holzstrukturen, verhedderten Seilen, Licht und Ton thematisiert. Wael Al Awar's Barzakh: Die Installation bezieht sich auf eine Grenze oder einen Grenzraum und überlegt, wie diese Materialien und Prozesse die zukünftige Architektur gestalten könnten.

Die eigens für die Biennale konzipierten Routen, die zu Fuß oder mit dem Auto erkundet werden können, laden die Besucher dazu ein, bekannte Sehenswürdigkeiten und verborgene Schätze zu entdecken, und das alles durch eine künstlerische Brille. Auch wenn Abu Dhabi weiter wächst, bleiben die Herzlichkeit und Großzügigkeit im Herzen der Stadt erhalten. Die Biennale zelebriert diese geschätzten Traditionen und lässt die Welt an ihnen teilhaben.

Die Biennale wird ab Januar 2025 eine weitere Welle von Kunstinstallationen und Aktivitäten präsentieren und damit die zweite Phase der Ausstellung einläuten.

Die Public Art Abu Dhabi Biennale bietet den Besuchern eine einzigartige Gelegenheit, in die Kultur der Stadt einzutauchen und mit ihrer lebendigen Gemeinschaft in Kontakt zu treten, was sie zu einer unverzichtbaren Attraktion für Touristen in der Stadt von November bis April 2025 macht. Weitere Informationen zu den Künstlern, dem Programm und den Veranstaltungsorten der Biennale finden Sie im Internet: https://paad.ae/biennial

Für weitere hochauflösende Bilder vom Startwochenende bitte hier klicken

Über das Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi:

Das Ministerium für Kultur und Tourismus in Abu Dhabi (Department of Culture and Tourism, DCT) fördert das nachhaltige Wachstum des Kultur- und Tourismussektors und der Kreativwirtschaft in Abu Dhabi, treibt den wirtschaftlichen Fortschritt voran und trägt zur Umsetzung der globalen Ziele von Abu Dhabi bei.

Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel bestimmen, ist das DCT Abu Dhabi bestrebt, das Ökosystem um eine gemeinsame Vision des Potenzials des Emirats zu vereinen, Anstrengungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu liefern und die besten Instrumente, Strategien und Systeme zur Unterstützung der Kultur- und Tourismusindustrie einzusetzen.

Die Vision des DCT Abu Dhabi wird durch die Menschen, das Erbe und die Landschaft des Emirats bestimmt. Wir arbeiten daran, Abu Dhabis Status als Ort der Authentizität, der Innovation und der unvergleichlichen Erlebnisse zu stärken, der durch seine lebendige Tradition der Gastfreundschaft, seine bahnbrechenden Initiativen und sein kreatives Denken repräsentiert wird.

Weitere Informationen über das Ministerium für Kultur und Tourismus von Abu Dhabi und das Reiseziel finden Sie unter: dct.gov.ae und visitabudhabi.ae

Über öffentliche Kunst in Abu Dhabi

Public Art Abu Dhabi ist die neue Initiative des Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für die Vergabe von Aufträgen für öffentliche Kunst im Emirat. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Initiative ist das Engagement der Gemeinschaft. Die Initiative fördert das kreative Erbe, die kulturelle Infrastruktur, die Lebensqualität und das Wohlergehen der Einwohner der VAE-Hauptstadt durch Ortsgestaltung und kollektive Erinnerung. Jährlich werden über 35 Millionen US-Dollar in die Initiative investiert, um die Kreativwirtschaft des Emirats durch Kunst im öffentlichen Raum zu unterstützen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2567527/PAAD_24_Afra_Al_Dhaheri_DCT.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2567524/PAAD_24_Christopher_Joshua_Benton_DCT.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2567523/PAAD_24_Farah_Al_Qasimi_DCT.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2567522/PAAD_24_Seema_Nusrat_DCT.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2567521/PAAD_24_Wael_Al_Awar_DCT.jpg

