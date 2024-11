第1回パブリック・アート・アブダビ・ビエンナーレを体験：アブダビとアル・アインが野外ギャラリーと化した新しいディスプレイ

エリア内では、世界中から集まった70人以上のアーティストの作品を鑑賞することができます。このビエンナーレでは、コミュニティと直接関わり、コミュニティ、環境、アイデンティティの交差点について考えるサイト・スペシフィックなインスタレーションやパフォーマンスが繰り広げられます。

注目の作品を以下にいくつか挙げます:

• ファラ・アル・カシミの「Homesickeness」:鑑賞者を海の音に浸す聴覚的な彫刻で、この地域における海の文化的・環境的意義を象徴しています。

• シーマ・ヌスラットの「Floating Fragments」:想像上の洪水で水没したテラコッタ屋根の家を表現し、都市生活のありようを表しながら、気候変動による洪水のリスクの増大について探求しています。

• クリストファー・ベントンの「Where Lies My Carpet Is Thy Home」:伝統的なカーペット・スークを活気あるコミュニティ・スペースへと変貌させ、参加者にコミュニティとの関わりやつながりを促します。

• アフラ・アル・ダヘリの「D-constructing Collective Exhaustion」:木製の構造物、絡まったロープ、光、音で構成された没入型のインスタレーションで、時間、存在、注意を引き寄せる示唆に富んだ作品です。

• ワエル・アル・アワールの「Barzakh」:このインスタレーションは、境界や限界の空間に注意を向け、インスタレーションの素材や工程がどのように未来の建築を形作ることができるかを再考しています。

徒歩でも車でも探索できるように特別に配慮して設計されたビエンナーレのルートは、来場者を著名なランドマークや隠れた名所の発見に誘い、そのすべてが芸術的なレンズを通して発見できます。アブダビが発展を続けても、その中心には温かい歓迎と寛大な精神があります。このビエンナーレは、これらの大切な伝統を讃え、世界と分かち合います。

このビエンナーレでは、2025年1月より、展覧会の第2フェーズがスタートし、アート・インスタレーションやアクティビティが続々と発表される予定です。

パブリック・アート・アブダビ・ビエンナーレは、観光客がアブダビの文化に浸り、活気あるコミュニティとつながるまたとない機会を提供します。2024年11月~2025年4月の期間中、アブダビを訪れる観光客にとって欠かせないアトラクションとなっています。同ビエンナーレのアーティスト、プログラム、開催地に関する詳細は、https://paad.ae/biennialをご覧ください。

アブダビ文化観光局について

アブダビ文化観光局(DCT Abu Dhabi)は、アブダビの文化・観光分野とクリエイティブ産業の持続的な成長を促進し、経済発展を促すとともに、アブダビの世界的な目標達成を支援します。

また、アブダビ文化観光局は首長国を国際的な観光地として確立する組織と連携し、首長国の潜在力に関する共通のビジョンの下でエコシステムを結集し、努力と投資を調整し、革新的なソリューションを提供するとともに、文化と観光産業を支えるために最良のツール、政策、システムを活用しています。

アブダビ文化観光局のビジョンは、首長国の人々、遺産、および景観によって定義されています。私たちは、ホスピタリティの生きた伝統、先駆的な取り組み、創造的な思考に代表される、本物、革新、比類のない体験の場としてのアブダビの地位を高めるために活動しています。

アブダビ文化観光省および観光に関する詳細は、dct.gov.aeおよびvisitabudhabi.aeをご覧ください

Public Art Abu Dhabi(パブリック・アート・アブダビ)について

パブリック・アート・アブダビは、アブダビ文化観光局(DCT Abu Dhabi)が首長国のためにパブリック・アートを委託するという継続的な活動の一環として開始した新しい取り組みです。この取り組みに不可欠なのは、コミュニティの関与です。この取り組みは、場所作りと集団記憶を通じて、アブダビの住民の創造的遺産、文化的インフラ、居住性、幸福を促進します。パブリック・アートを通じて、首長国の幅広いクリエイティブ産業を支援するため、毎年3,500万米ドルを超える投資がこの取り組みに充てられています。

