Découvrez la première biennale d'art public d'Abu Dhabi : De nouveaux écrans transforment Abu Dhabi et Al Ain en galeries à ciel ouvert

Se déroulant jusqu'au 30 avril 2025, la biennale explore le concept de "public" dans le contexte d'Abu Dhabi, en montrant comment l'art cultive les liens entre les communautés. Conçue dans un souci d'accessibilité, l'exposition est stratégiquement située dans les centres-villes d'Abu Dhabi et d'Al Ain afin d'accueillir les visiteurs et les habitants pour qu'ils s'engagent et explorent ses installations.

Les visiteurs et les résidents peuvent découvrir les œuvres de plus de 70 artistes du monde entier. La biennale rassemble des installations et des performances spécifiques qui s'adressent directement aux communautés et réfléchissent à l'intersection de la communauté, de l'environnement et de l'identité.

Les points forts sont les suivants :

Le mal du pays de Farah Al Qasimi : Une sculpture auditive immergeant les auditeurs dans les sons de l'océan, symbolisant l'importance culturelle et environnementale de la mer dans la région.

Fragments flottants de Seema Nusrat : Représentant une maison au toit de terre cuite submergée par une inondation imaginaire, elle explore la vie urbaine et les risques croissants d'inondation dus au changement climatique.

Where Lies My Carpet Is Thy Home de Christopher Benton : La transformation du souk traditionnel du tapis en un espace communautaire dynamique, encourageant les participants à s'engager et à se connecter avec la communauté.

Afra Al Dhaheri's D-constructing Collective Exhaustion : Une pièce qui donne à réfléchir sur le temps, la présence et l'attention dans une installation immersive faite de structures en bois, de cordes enchevêtrées, de lumière et de son.

Le Barzakh de Wael Al Awar : L'installation fait référence à un espace limite ou liminal, et repense la manière dont ces matériaux et processus pourraient façonner l'architecture future.

Conçus pour être explorés à pied ou en voiture, les itinéraires de la Biennale, spécialement aménagés, invitent les visiteurs à découvrir des sites importants et des joyaux cachés, le tout à travers un prisme artistique. Même si Abu Dhabi continue de se développer, son accueil chaleureux et son esprit généreux restent au cœur de la ville. La Biennale célèbre ces traditions chères et les partage avec le monde entier.

La Biennale dévoilera une nouvelle vague d'installations et d'activités artistiques à partir de janvier 2025, donnant ainsi le coup d'envoi de la deuxième phase de l'exposition.

La Biennale d'art public d'Abu Dhabi offre une occasion unique aux visiteurs de s'immerger dans la culture de la ville et d'entrer en contact avec sa communauté dynamique, ce qui en fait une attraction incontournable pour les touristes dans la ville de novembre - avril 2025. Pour plus d'informations sur les artistes, la programmation et les lieux de la Biennale, veuillez consulter le site : https://paad.ae/biennial

Pour plus d'images en haute résolution du week-end de lancement, veuillez cliquer sur .

À propos du département de la culture et du tourisme - Abu Dhabi :

Le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) stimule la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et de ses industries créatives, en alimentant le progrès économique et en contribuant à la réalisation des ambitions mondiales plus larges d'Abu Dhabi.

En travaillant en partenariat avec les organisations qui définissent la position de l'émirat en tant que destination internationale de premier plan, DCT Abu Dhabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de fournir des solutions innovantes et d'utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir les industries de la culture et du tourisme.

La vision de DCT Abu Dhabi est définie par la population, le patrimoine et le paysage de l'émirat. Nous nous efforçons de renforcer le statut d'Abou Dabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

Pour plus d'informations sur le département de la culture et du tourisme d'Abou Dabi et sur la destination, veuillez consulter : dct.gov.ae et visitabudhabi.ae

À propos de Public Art Abu Dhabi

Public Art Abu Dhabi est la nouvelle initiative du département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) dans le cadre de son engagement permanent à commander des œuvres d'art public pour l'émirat. Les efforts d'engagement communautaire font partie intégrante de cette initiative. L'initiative fait progresser l'héritage créatif, l'infrastructure culturelle, l'habitabilité et le bien-être des habitants de la capitale des Émirats arabes unis grâce à la création de lieux et à la mémoire collective. Un investissement de plus de 35 millions de dollars américains est consacré à cette initiative chaque année, afin de soutenir les industries créatives de l'émirat par le biais de l'art public.

