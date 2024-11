體驗首屆阿布扎比公共藝術雙年展：新展覽將阿布扎比和艾因變為露天畫廊

來自世界各地 70 多位藝術家的作品,供遊客和居民探索。該雙年展帶來特定地點裝置和表演,直接與社區互動,並反映社區、環境和身份認同的交集。

主要重點包括:

Farah Al Qasimi's Homesickeness: 這座聽覺雕塑予聽眾沉浸於海洋聲音中,並象徵海洋在該地區的文化與環境意義。

這座聽覺雕塑予聽眾沉浸於海洋聲音中,並象徵海洋在該地區的文化與環境意義。 Seema Nusrat's Floating Fragments: 它描繪一棟赤土屋頂的房子,遭幻想洪水浸沉。探索城市生活,以及氣候變化導致洪水風險日益增加。

它描繪一棟赤土屋頂的房子,遭幻想洪水浸沉。探索城市生活,以及氣候變化導致洪水風險日益增加。 Christopher Benton's Where Lies My Carpet Is Thy Home :這作品轉化傳統地毯露天市場為充滿活力的社區空間,鼓勵參加者參與和聯繫社區。

:這作品轉化傳統地毯露天市場為充滿活力的社區空間,鼓勵參加者參與和聯繫社區。 Afra Al Dhaheri's D-constructing Collective Exhaustion :這座發人深省的作品由木結構、繩索結、光線和聲音組成的沉浸式裝置,吸引人們投放時間、停留和注意。

:這座發人深省的作品由木結構、繩索結、光線和聲音組成的沉浸式裝置,吸引人們投放時間、停留和注意。 Wael Al Awar's Barzakh:該裝置涉及邊界或界限空間,而重新思考這些材料和過程,可以如何塑造未來建築。

該雙年展的特別策劃路線,專為步行或開車參觀而設計。誠邀遊客透過藝術鏡頭,探索著名地標和隱藏瑰寶。即使阿布扎比不斷成長,當地的核心仍然是熱情好客和寬厚精神。該雙年展表揚這些珍貴傳統,並與世界分享。

2025 年 1 月,該雙年展將開始展出另一波藝術裝置和活動,以及第二階段展覽。

從 11 月至 2025 年 4 月,阿布扎比公共藝術雙年展為參觀者提供沉浸該市文化和聯繫充滿活力社區的獨特機會,並成為該市遊客的必去景點。如欲更多雙年展藝術家、節目和地點的資料,請瀏覽:https://paad.ae/biennial

關於阿布扎比文化與旅遊局:

阿布扎比文化與旅遊局 (DCT Abu Dhabi) 負責推動阿布扎比文化、旅遊業和創意產業的可持續發展,從而協助經濟增長和實現阿布扎比的更廣闊全球抱負。

DCT Abu Dhabi 透過攜手多個確立酋長國作為領先國際目的地地位的組織,致力團結環繞酋長國潛力的共同願景生態系統,協調努力和投資,提供創新解決方案,並利用最佳工具、政策與系統,支援文化與旅遊業。

DCT Abu Dhabi 的願景,則以酋長國的人民、傳統和自然景觀而定 。我們致力展現當地熱情好客之道、開拓創新和創意思維的活力傳統,從而提升阿布扎比為可靠、創新和無與倫比體驗之地。

如欲更多阿布扎比文化與旅遊局的相關資料,請瀏覽:dct.gov.ae 和 visitabudhabi.ae

關於阿布扎比公共藝術計劃

阿布扎比公共藝術計劃是阿布扎比文化與旅遊局 (DCT Abu Dhabi) 的全新計劃,並持續根據當局接受酋長國委託的公共藝術承諾。該計劃的社區參與努力為必不可少部分。該計劃透過建立場所和集體記憶,提升阿聯酋首都居民的創意遺產、文化基礎設施、宜居程度和身心健康。該計劃每年投資金額超過 3,500 萬美元,支持阿聯酋更廣泛創意產業,促進公共藝術發展。

