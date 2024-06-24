الأسطورة إيكر كاسياس يحتل مركز الصدارة في جولة "BEYOND GLORY" من Hisense

تشينغداو، الصين, 24 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت Hisense، وهي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، جولة "BEYOND GLORY" لإشراك وإثارة مشجعي كرة القدم في فرانكفورت هذا الأسبوع. اكتسبت الجولة زخمًا إضافيًا مع ظهور مفاجئ من قبل حارس المرمى الأسطوري وسفير Hisense العالمي، إيكر كاسياس.

Casillas spoke as global ambassador for Hisense's 'BEYOND GLORY' campaign Hisense new slogan ‘Never Settle for No. 2 Globally’

تفاعل كاسيلاس، المشهور بمسيرته المهنية الرائعة، مع المعجبين وشارك الحكايات الشخصية من مسيرته المهنية. لقد أضاء حضوره الأجواء وأكد أيضًا التزام Hisense بتعزيز الروابط العميقة بين المشجعين وأبطال كرة القدم، وخلق تجارب لا تُنسى للحاضرين وتسليط الضوء على تفاني Hisense في تحقيق التميز وإشراك المستهلكين.

كشريك رسمي في بطولة أمم أوروبا 2024™، عرضت Hisense أيضًا تلفازها المبتكر ULED U7N، وهو التلفزيون الرسمي للبطولة، والذي يقدم تجربة مشاهدة لكرة القدم التلفزيونية التي لا مثيل لها في مقاس 100 بوصة. أتاح هذا العرض للمشجعين فرصة الانغماس في اللعبة، مع عرض تقنيات Hisense المتطورة وطموحها لتعزيز الحياة اليومية من خلال حلول الأجهزة المنزلية الرائدة.

أطلقت شركة Hisense مؤخرًا حملة "BEYOND GLORY" مع السفراء العالميين إيكر كاسياس ومانويل نوير، مؤكدة التزامها بالابتكار والتميز. ظهر الشعار الجديد "لا تقبل أبدًا بالمركز الثاني على مستوى العالم" لأول مرة في بطولة كأس أمم أوروبا 2024™، مما يعكس أهداف Hisense الطموحة. تظهر بيانات Omdia أن شحنات Hisense للتلفزيون أمنت المركز الثاني في السوق العالمية من عام 2022 إلى الربع الأول من عام 2024 بحصة حجم 13.6٪ وحصة إيرادات 12.1٪. كما احتلت العلامة التجارية المرتبة الأولى على مستوى العالم في تلفزيون الليزر بحصة حجم بلغت 53.4٪ في الربع الأول من عام 2024.

ظهرت Hisense أيضًا لأول مرة كمزود رسمي لشاشة التحكيم بمساعدة الفيديو (VAR) لبطولة كأس أمم أوروبا 2024™، مما يمثل علامة فارقة تاريخية لتكنولوجيا العرض الصينية ويظهر 50 عامًا من خبرة Hisense والتزامها بالابتكار. يسلط هذا التعاون الضوء على التزام Hisense المتواصل بالابتكار والتميز، وإشراك ملايين مشجعي كرة القدم وإقامة علاقات أعمق مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Hisense

Hisense هي علامة تجارية عالمية رائدة للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية والشريك الرسمي لبطولة كأس أمم أوروبا UEFA EURO 2024™. وفقًا لـ Omdia، احتلت Hisense المرتبة الثانية عالميًا في شحنات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في أجهزة التلفزيون مقاس 100 بوصة في كل من عام 2023 والربع الأول من عام 2024. وتوسعت الشركة بسرعة لتعمل في أكثر من 160 دولة وتتخصص في السلع المتعددة الوسائط والأجهزة المنزلية ومعلومات تكنولوجيا المعلومات الذكية.