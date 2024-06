Penjaga Gawang Legendaris Iker Casillas Tampil di Tur Hisense "BEYOND GLORY"

Casillas, sosok penjaga gawang yang menjalani karier luar biasa, berinteraksi bersama penggemar dan berbagi pengalaman. Kehadiran Casillas membuat suasana semakin menarik dan mencerminkan komitmen Hisense untuk mempererat hubungan antara penggemar dan bintang sepakbola favoritnya. Maka, Hisense mewujudkan pengalaman berkesan bagi peserta acara sekaligus membuktikan dedikasinya pada keunggulan dan interaksi konsumen.

Sebagai sponsor resmi UEFA EURO 2024™, Hisense juga memamerkan produk inovatif ULED U7N, televisi resmi dalam turnamen tersebut. ULED U7N menampilkan tayangan sepakbola yang luar biasa pada layar 100 inci. Lewat pameran produk ini, penggemar bisa menonton setiap aksi dalam pertandingan sepakbola. Hisense pun membuktikan teknologi canggih dan ambisinya untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari lewat solusi perangkat rumah tangga yang penuh terobosan.

Hisense baru-baru ini meluncurkan program "BEYOND GLORY" bersama dua sosok Global Ambassador, Iker Casillas dan Manuel Neuer, dengan mengangkat komitmen pada inovasi dan keunggulan. Slogan terbaru "Never Settle for No. 2 Globally" untuk pertama kalinya tampil di UEFA EURO 2024™, melambangkan target ambisius Hisense. Data Omdia menunjukkan, penjualan TV Hisense di pasar global berada di peringkat kedua pada periode 2022 hingga Triwulan I-2024. Hisense menguasai volume penjualan global sebesar 13,6%, sedangkan porsi pendapatan sebesar 12,1%. Hisense juga berada pada peringkat No.1 dunia di segmen TV Laser dengan porsi volume penjualan sebesar 53,4% pada Triwulan I-2024.

Di sisi lain, Hisense untuk pertama kalinya menjadi vendor resmi layar VAR di UEFA EURO 2024™. Hal ini menjadi pencapaian bersejarah bagi produsen teknologi layar asal Tiongkok tersebut, serta perkembangan penting dalam inovasi Hisense selama 50 tahun. Kolaborasi ini melambangkan komitmen besar Hisense pada inovasi dan keunggulan, serta menjangkau jutaan penggemar sepakbola dan mempererat hubungan dengan konsumen di seluruh dunia.

Tentang Hisense

Hisense adalah merek perangkat rumah tangga dan alat elektronik yang terkemuka di dunia. Hisense juga menjadi sponsor resmi UEFA EURO 2024™. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense berada di peringkat No.2 dunia. Volume penjualan TV Hisense ukuran 100" bahkan mencapai peringkat No.1 pada 2023 dan Triwulan I-2024. Hisense telah berekspansi pesat dan kini menjangkau lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan produk multimedia, perangkat rumah tangga, dan produk TI pintar.

SOURCE Hisense