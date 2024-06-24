Легендарный Икер Касильяс занимает центральное место в кампании Hisense «BEYOND GLORY»

ЦИНДАО, Китай, 24 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и бытовой электроники, на этой неделе начала во Франкфурте кампанию BEYOND GLORY, чтобы привлечь и вызвать интерес футбольных болельщиков. Дополнительный импульс кампании придало неожиданное появление легендарного вратаря и глобального амбассадора Hisense Икера Касильяса (Iker Casillas).

Casillas spoke as global ambassador for Hisense's 'BEYOND GLORY' campaign Hisense new slogan ‘Never Settle for No. 2 Globally’

Г-н Касильяс, известный своей блестящей карьерой, общался с болельщиками и делился личными историями из своей карьеры. Его присутствие электризовало атмосферу, а также подчеркнуло приверженность Hisense укреплению глубоких связей между болельщиками и их футбольными героями, создавая незабываемые впечатления для участников и подтверждая стремление Hisense к совершенству и вовлеченности потребителей.

В качестве официального партнера чемпионата UEFA EURO 2024™ компания Hisense также продемонстрировала свой инновационный ULED U7N — официальный телевизор чемпионата, предлагающий непревзойденный телевизионный просмотр футбола на 100-дюймовом экране. Шоу позволило поклонникам погрузиться в игру, демонстрируя при этом передовые технологии Hisense и ее стремление улучшить повседневную жизнь с помощью новаторских решений в области бытовой техники.

Hisense недавно начала рекламную кампанию BEYOND GLORY с глобальными амбассадорами Икером Касильясом (Iker Casillas) и Мануэлем Нойером (Manuel Neuer), которая подчеркивает ее приверженность инновациям и совершенству. На чемпионате UEFA EURO 2024™ впервые представлен новый лозунг «На 2-м месте в мире мы не остановимся», отражающий амбициозные цели Hisense. По данным Omdia поставки телевизоров компании Hisense занимали 2-е место на мировом рынке с 2022 года по 1-й квартал 2024 года с долей объема продаж 13,6 % и долей дохода 12,1 %. Бренд также занял 1-е место в мире по объему продаж лазерных телевизоров с долей объема продаж 53,4 % в 1-м квартале 2024 года.

Компания Hisense также впервые становится официальным поставщиком экранов для системы VAR чемпионата UEFA EURO 2024™, что знаменует историческую веху в истории китайских технологий дисплеев и демонстрирует 50-летний опыт и приверженность Hisense инновациям. Это сотрудничество подчеркивает неуклонную приверженность Hisense инновациям и совершенству, привлекая миллионы футбольных болельщиков и налаживая более глубокие связи с потребителями по всему миру.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

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