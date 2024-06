골키퍼 전설 Iker Casillas, Hisense 'BEYOND GLORY' 투어 참여

칭다오, 중국 2024년 6월 24일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선도적인 글로벌 소비자 가전 브랜드 Hisense가 금주 독일 프랑크푸르트에서 축구팬들의 참여와 흥미를 유발하기 위해 'BEYOND GLORY' 투어의 첫발을 내디뎠다. 특히 이번 투어에서는 Hisense 글로벌 홍보대사인 전설적인 골키퍼 Iker Casillas가 깜짝 등장하면서 열기가 더욱 고조됐다.

화려한 경력을 자랑하는 Casillas는 팬들과 소통하면서 선수 시절 겪은 재미있는 일화를 소개했다. 그의 등장으로 투어 분위기가 한껏 달아오른 가운데 팬과 축구 영웅 간 깊은 유대감이 조성되며 참석자들에게 잊을 수 없는 경험을 선사했다. 이번 행사는 Hisense가 뛰어난 품질과 소비자 참여에 얼마나 헌신적으로 노력하고 있는지 보여주는 좋은 사례이다.

Casillas spoke as global ambassador for Hisense's 'BEYOND GLORY' campaign (PRNewsfoto/Hisense) Hisense new slogan ‘Never Settle for No. 2 Globally’ (PRNewsfoto/Hisense)

UEFA EURO 2024 TM의 공식 파트너인 Hisense는 또한 대회 공식 TV인 혁신적인 ULED U7N을 선보이며 100인치 TV로 축구를 시청하는 어디에서도 맛볼 수 없는 특별한 경험을 선사했다. 이 쇼케이스는 팬들이 경기에 몰입할 수 있도록 해주는 동시에 선구적인 가전 솔루션을 통해 일상생활의 질을 향상시키려는 Hisense의 최첨단 기술과 야망을 보여줬다.

Hisense는 최근 글로벌 홍보대사인 Iker Casillas 및 Manuel Neuer와 함께 혁신과 우수성을 향한 자사의 노력을 강조하는 'BEYOND GLORY' 캠페인을 시작했다. UEFA EURO 2024™에서 첫선을 보인 '세계 2위에 안주하지 않는다(Never Settle for No. 2 Globally)'는 새 슬로건에는 Hisense의 야심 찬 목표가 담겨있다. 시장조사기업인 Omdia에 따르면 Hisense의 TV 출하량은 2022년부터 2024년 1분기까지 13.6%의 수량 점유율과 12.1%의 매출 점유율로 글로벌 시장 2위 자리를 지켰다. 또한 2024년 1분기에는 53.4%의 수량 점유율로 레이저 TV 부문에서 전 세계 1위를 차지했다.

Hisense는 또한 UEFA EURO 2024™의 공식 VAR 스크린 공급업체로 데뷔해 중국 디스플레이 기술에서 역사적인 이정표를 세우며 50년의 전문성과 혁신에 대한 헌신을 보여줬다. Hisense는 이번 협력을 통해 혁신과 우수성을 향한 끊임없는 노력을 잘 보여주면서 수백만 축구팬들의 참여를 유도하고, 전 세계 소비자들과 더 깊은 관계를 구축하기 위해 노력하고 있다.

Hisense는 세계적인 가전제품 브랜드이자 UEFA EURO 2024™의 공식 파트너다. Omdia의 조사에 따르면 Hisense는 2023년도 및 2024년 1분기에 TV 출하량 세계 2위 및 100인치 TV 출하량 세계 1위를 각각 차지했다. Hisense는 시장 범위를 빠르게 넓혀 160개가 넘는 국가에 진출해 있으며, 멀티미디어 상품과 가전 및 지능형 IT 정보를 전문적으로 취급하고 있다.

