Hisense na trasie „BEYOND GLORY" w towarzystwie legendarnego bramkarza Ikera Casillasa

QINGDAO, Chiny, 26 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- W tym tygodniu firma Hisense, jedna z największych na świecie marek sprzętu AGD i RTV oraz elektroniki użytkowej, wyruszyła w trasę „BEYOND GLORY" po Frankfurcie, aby spotkać się z fanami futbolu i wzbudzić ich zainteresowanie. Szczególne emocje wywołało niespodziewane pojawienie się legendarnego bramkarza i międzynarodowego ambasadora marki Hisense Ikera Casillasa, który rozmawiał z kibicami i dzielił się prywatnymi anegdotami z jego kariery.

Casillas spoke as global ambassador for Hisense's 'BEYOND GLORY' campaign Hisense new slogan ‘Never Settle for No. 2 Globally’

Jego obecność stworzyła elektryzującą atmosferę, pokazując, że firmie Hisense zależy na pogłębianiu relacji pomiędzy kibicami i ich herosami z boiska oraz dostarczaniu niezapomnianych wrażeń, jak również dążeniu do doskonałości i angażowaniu konsumentów.

Jako oficjalny partner UEFA EURO 2024™ firma Hisense podczas swojej trasy zaprezentowała również innowacyjny ULED U7N - oficjalny telewizor tegorocznego turnieju dostarczający widzom niezrównanych wrażeń piłkarskich na 100-calowym ekranie. Zgromadzonym kibicom zaprezentowano jego możliwości, pozwalając zanurzyć się w obserwowanym meczu. Uczestnicy wydarzenia mogli również przekonać się, że za produktem stoi najnowocześniejsza technologia, a marka Hisense ma ambicje tworzenia pionierskich rozwiązań dla domu, które podnoszą jakość życia.

Hisense niedawno rozpoczęła kampanię pt. „BEYOND GLORY" prowadzoną we współpracy z jej międzynarodowymi ambasadorami Ikerem Casillasem i Manuelem Neuerem. Ma ona na celu pokazać przywiązanie marki do doskonałości i innowacyjności. Podczas UEFA EURO 2024™ miała też miejsce premiera nowego sloganu Hisense, który odzwierciedla jej ambicje - „Never Settle for No. 2 Globally" („(Drugie miejsce na świecie to za mało"). Według danych firmy analitycznej Omdia w okresie od 2022 r. do I kw. 2024 r. Hisense zajęła drugie miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów. Jej udział w wolumenie sprzedaży wyniósł 13,6%, a w przychodach 12,1%. Marka stanęła też na czele światowej stawki w segmencie telewizorów laserowych, w I kw. 2024 r. odnotowując wolumen sprzedaży wynoszący 53.4%.

Hisense jest też dostawcą ekranów do VAR dla UEFA EURO 2024™ - jest to pierwszy tak duży turniej piłkarski, na którym w tym celu wykorzystywana jest technologia z Chin, co stanowi kamień milowy w historii jej rozwoju i efekt 50-letniego doświadczenia marki Hisense popartego konsekwentnym nastawieniem na innowacyjność. Współpraca ta pokazuje, że Hisense nieustannie dąży ku innowacyjności i doskonałości, angażując miliony kibiców piłki nożnej na świecie i pogłębiając relacje z konsumentami z całego globu.

Hisense

Hisense jest czołową międzynarodową marką sprzętu RTV i AGD oraz elektroniki użytkowej i oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. W rankingu firmy analitycznej Omdia w 2023 r. i I kw. 2024 r. Hisense zajęła drugie miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów, zajmując czołową pozycję w segmencie telewizorów 100-calowych. Dzięki dynamicznemu rozwojowi firma obecna jest już w ponad 160 krajach, specjalizując się w produktach multimedialnych, sprzęcie RTV i AGD oraz inteligentnych systemach informatycznych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2445061/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2445062/2.jpg