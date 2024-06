O lendário Iker Casillas ocupa o centro do palco na turnê "BEYOND GLORY" da Hisense

QINGDAO, China, 23 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma das principais marcas de eletrodomésticos e produtos eletrônicos do mundo, lançou a turnê "BEYOND GLORY" para envolver e empolgar os fãs de futebol em Frankfurt nesta semana. A turnê foi ainda mais impulsionada com uma aparição surpresa do lendário goleiro e Embaixador Global da Hisense, Iker Casillas.

Casillas, conhecido por sua brilhante carreira, interagiu com os fãs e contou histórias pessoais de sua carreira. Sua presença contagiou o ambiente e também ressaltou o compromisso da Hisense em promover conexões profundas entre os fãs e seus heróis do futebol, criando experiências inesquecíveis para os participantes e destacando a dedicação da Hisense à excelência e ao envolvimento do consumidor.

Como parceira oficial da UEFA EURO 2024™, a Hisense também apresentou sua inovadora ULED U7N, a TV oficial do torneio, que proporciona uma experiência inigualável de assistir futebol em uma TV de 100 polegadas. A exibição permitiu que os fãs mergulhassem no jogo e, ao mesmo tempo, demonstrou a tecnologia de ponta e a ambição da Hisense de melhorar o cotidiano dos usuários com soluções pioneiras de eletrodomésticos.

A Hisense lançou recentemente a campanha "BEYOND GLORY", com os embaixadores globais Iker Casillas e Manuel Neuer, enfatizando seu compromisso com a inovação e a excelência. O novo slogan "Never Settle for No. 2 Globally" estreou na UEFA EURO 2024™, refletindo os objetivos ambiciosos da Hisense. Os dados da Omdia apontam que as vendas de TVs da Hisense garantiram a posição de número 2 no mercado mundial de 2022 ao primeiro trimestre de 2024, com 13.6% de participação no volume e 12.1% de participação na receita. A marca também ficou em primeiro lugar no mundo em TV a laser, com uma participação de volume de 53.4% no primeiro trimestre de 2024.

A Hisense também faz sua estreia como fornecedora oficial de telas VAR para a UEFA EURO 2024™, assinalando um marco histórico para a tecnologia de telas chinesa e confirmando os 50 anos de experiência e compromisso com a inovação da Hisense. Essa colaboração enfatiza o compromisso incansável da Hisense com a inovação e a excelência, cativando milhões de fãs de futebol e estabelecendo conexões mais profundas com os consumidores do mundo inteiro.

A Hisense é a marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países, e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

