Infortrend High-Density Unified Storage ermöglicht datei-intensive Workloads und Veeam Backup für eine staatliche Einrichtung

TAIPEI, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), ein führender Anbieter von Unternehmensspeicher- und KI-Lösungen, gab heute bekannt, dass seine EonStor GS 4U 90-Bay-Unified-Storage-Lösung in einer staatlichen Einrichtung zum Einsatz kommen. Die Institution gab dem schnellen Zugriff und der gemeinsamen Nutzung von riesigen Dateimengen im EonStor GS 4090 den Vorzug, da es gleichzeitig auch noch großvolumigen Speicher für Veeam-Backups bereitstellt. Weitere Vorteile: Das System bietet eine hohe Speicherdichte auf dem und ermöglicht vereinfachte Datenverwaltung durch eine einheitliche Plattform.

Die staatliche Einrichtung suchte schließlich nach einer Lösung, die als Primärspeicher im PB-Bereich für Millionen von Dateien und als Repository für Datensicherungen dienen und gleichzeitig in den begrenzten Rack-Platz passen sollte. Nach der Bewertung mehrerer Optionen entschied sich die Behörde für EonStor GS 4090, konfiguriert mit 30 Einheiten 7,68 TB SAS-SSDs, 60 Einheiten 22 TB NL-SAS-HDDs und vier 100-Gb-2-Kanal-Karten.

Die wichtigsten Faktoren für diese Entscheidung waren:

Hochdichtes Design : Mit einem 4U-Gehäuse, das Platz für bis zu 90 Laufwerke bietet, stellt das System bis zu 1,5 PB Speicherplatz für Millionen von Dateien und umfangreiche Backup-Daten bereit und minimiert gleichzeitig den Platzbedarf im Rack – mit einer um etwa 50 % höheren Kapazität im Vergleich zu einer Lösung mit 60 Laufwerken.

Hochleistung : Es erreicht einen Dateidurchsatz von 18 GB/s beim Lesen und 6 GB/s beim Schreiben und gewährleistet so einen schnellen Dateizugriff im laufenden Betrieb.

Vereinfachte Verwaltung : GS unterstützt eine hybride Konfiguration mit Hochgeschwindigkeits- und Hochkapazitätslaufwerken, die alle innerhalb eines einzigen Systems verwaltet werden.

: GS unterstützt eine hybride Konfiguration mit Hochgeschwindigkeits- und Hochkapazitätslaufwerken, die alle innerhalb eines einzigen Systems verwaltet werden. Ausgewogene Kosten und Leistung: Mit SSD, HDD und automatisiertem Tiering bietet es wettbewerbsfähige Preise ohne Leistungseinbußen.

„Unternehmen sehen sich heute mit einem explosionsartigen Datenwachstum konfrontiert, insbesondere durch Dateien, die herkömmliche Speichersysteme überfordern können. Diese Bereitstellung in der Regierung ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie das GS 4090 diese Herausforderung bewältigt. Unsere EonStor GS-Produktreihe mit hoher Dichte umfasst auch die extrem leistungsfähigen Modelle GS 5090 und GS 3090, die eine Rohkapazität von bis zu 2 PB, Datenschutz und optimiertes Management bieten", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend Technology.

