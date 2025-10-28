Le stockage unifié haute densité d'Infortrend permet à une agence gouvernementale de gérer des charges de travail lourdes et de sauvegarder ses données avec Veeam

TAIPEI, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE : 2495), fournisseur leader de solutions de stockage d'entreprise et d'IA, a annoncé aujourd'hui que sa solution de stockage unifié EonStor GS 4U 90-bay a permis à une agence gouvernementale d'accéder à un volume massif de fichiers et de le partager rapidement, tout en fournissant un stockage de grande capacité pour les sauvegardes Veeam - offrant une densité de stockage élevée pour un espace de rack limité et simplifiant la gestion des données par le biais d'une plateforme unifiée.

L'agence gouvernementale était à la recherche d'une solution capable de servir de stockage primaire au niveau du pétaoctet pour des millions de fichiers et de référentiel pour les sauvegardes de données, tout en s'intégrant dans un espace de rack limité. Après avoir évalué plusieurs options, l'agence a choisi EonStor GS 4090, configuré avec 30 unités de disques SSD SAS de 7,68 To, 60 unités de disques durs NL-SAS de 22 To et quatre cartes 100Gb à 2 canaux.

Les facteurs clés de cette décision sont les suivants :

Conception à haute densité : avec un châssis 4U capable d'accueillir jusqu'à 90 disques, le système offre jusqu'à 1,5 Po de stockage pour des millions de fichiers et des données de sauvegarde à grande échelle, tout en minimisant l'encombrement du rack - offrant environ 50 % de capacité en plus par rapport à une solution à 60 disques.

: avec un châssis 4U capable d'accueillir jusqu'à 90 disques, le système offre jusqu'à 1,5 Po de stockage pour des millions de fichiers et des données de sauvegarde à grande échelle, tout en minimisant l'encombrement du rack - offrant environ 50 % de capacité en plus par rapport à une solution à 60 disques. Haute performance : le système atteint un débit de 18 Go/s en lecture et de 6 Go/s en écriture, ce qui garantit un accès rapide et immédiat aux fichiers.

: le système atteint un débit de 18 Go/s en lecture et de 6 Go/s en écriture, ce qui garantit un accès rapide et immédiat aux fichiers. Gestion simplifiée : GS prend en charge une configuration hybride avec des disques à haute vitesse et à haute capacité, tous gérés au sein d'un seul système.

: GS prend en charge une configuration hybride avec des disques à haute vitesse et à haute capacité, tous gérés au sein d'un seul système. Coût et performance équilibrés : avec les disques SSD, les disques durs et la hiérarchisation automatisée, le système maintient des prix compétitifs sans sacrifier les performances.

« Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à une croissance explosive des données, en particulier de fichiers capables submerger les systèmes de stockage existants. Ce déploiement par une agence gouvernementale est un témoignage puissant de la manière dont le GS 4090 relève ce défi. Notre gamme EonStor GS haute densité comprend également les modèles ultra performants GS 5090 et les puissants modèles GS 3090, offrant jusqu'à 2 Po de capacité brute, une protection des données et une gestion simplifiée », a déclaré Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend Technology.

Pour en savoir plus : EonStor GS 4090

À propos d'Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) développe et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. En mettant l'accent sur la conception, les tests et la fabrication en interne, Infortrend propose un stockage avec des performances et une évolutivité conformes aux normes les plus récentes, des services de données conviviaux, un support après-vente personnalisé et un rapport qualité-prix inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.infortrend.com.

Infortrend® et EonStor® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Infortrend Technology, Inc. ; les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.