Infortrend Yüksek Yoğunluklu Birleşik Depolama, Bir Kamu Kurumunun Dosya Ağırlıklı İş Yüklerini ve Veeam Yedeklemeyi Güçlendiriyor

TAIPEI, 28 Ekim 2025 /PRNewswire/ -- Lider kurumsal depolama ve yapay zeka çözümleri sağlayıcısı olan Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), EonStor GS 4U 90 yuvalı birleşik depolama çözümünün bir devlet kurumunun Veeam yedeklemeleri için büyük kapasiteli depolama sağlarken büyük hacimli dosyalara hızlı bir şekilde erişmesini ve paylaşmasını sağladığını, sınırlı raf alanı için yüksek depolama yoğunluğu sunduğunu ve birleşik bir platform aracılığıyla veri yönetimini basitleştirdiğini duyurdu.

Devlet kurumu, sınırlı raf alanına sığarken milyonlarca dosyası için PB düzeyinde birincil depolama ve veri yedeklemeleri için bir depo olarak hizmet verecek bir çözüm arıyordu. Kurum, birden fazla seçeneği değerlendirdikten sonra 30 adet 7,68 TB SAS SSD, 60 adet 22 TB NL-SAS HDD ve dört adet 100 Gb 2 kanallı kart ile yapılandırılmış EonStor GS 4090'ı seçti.

Bu kararın arkasındaki temel faktörler şunlardır:

Yüksek Yoğunluklu Tasarım : 90 adede kadar sürücüyü barındırabilen 4U kasa içeren sistem, milyonlarca dosya ve büyük ölçekli yedekleme verileri için 1,5PB'ye kadar depolama alanı sağlarken, raf ayak izini en aza indirerek 60 sürücülü bir çözüme kıyasla yaklaşık %50 daha fazla kapasite sunar.

: 90 adede kadar sürücüyü barındırabilen 4U kasa içeren sistem, milyonlarca dosya ve büyük ölçekli yedekleme verileri için 1,5PB'ye kadar depolama alanı sağlarken, raf ayak izini en aza indirerek 60 sürücülü bir çözüme kıyasla yaklaşık %50 daha fazla kapasite sunar. Yüksek Performans : Hızlı, anında dosya erişimi sağlayarak 18GB/s okuma ve 6GB/s yazma dosya verimine ulaşır.

: Hızlı, anında dosya erişimi sağlayarak 18GB/s okuma ve 6GB/s yazma dosya verimine ulaşır. Basitleştirilmiş Yönetim : GS, tümü tek bir sistem içinde yönetilen yüksek hızlı ve yüksek kapasiteli sürücülerle hibrit bir kurulumu destekler.

: GS, tümü tek bir sistem içinde yönetilen yüksek hızlı ve yüksek kapasiteli sürücülerle hibrit bir kurulumu destekler. Dengeli Maliyet ve Performans: SSD, HDD ve otomatik katmanlama ile performanstan ödün vermeden rekabetçi fiyatlandırmayı sürdürür.

Infortrend Technology Ürün Planlama Kıdemli Direktörü Frank Lee "Günümüzde işletmeler, özellikle eski depolama sistemlerini zorlayabilecek dosyalardan kaynaklanan çok hızlı bir veri büyümesiyle karşı karşıyadır. Devlet kurumunda kullanıma girmesi, GS 4090'ın bu zorluğu ne kadar iyi ele aldığının güçlü bir kanıtıdır. EonStor GS yüksek yoğunluklu serimiz ayrıca ultra yüksek performanslı GS 5090 ve 2PB'a kadar ham kapasite, veri koruma ve kolaylaştırılmış yönetim sunan güçlü GS 3090 modellerini de içeriyor." açıklamasında bulundu.

Daha fazla bilgi için: EonStor GS 4090

Sorgulama Yapmak için

Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Şirket içi tasarım, test ve üretime güçlü bir vurgu yapan Infortrend depolama, en son standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası destek ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.