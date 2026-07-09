الحوار الصيني المكسيكي حول النقل بالسكك الحديدية يسلّط الضوء على التنمية الحضرية المستدامة والتعاون الثقافي

مكسيكو سيتي, 8 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- في 2 يوليو 2026، اجتمع ممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى جانب مسؤولين من الجهات الحكومية الصينية والمكسيكية، وجمعيات صناعية وشركات، في مكسيكو سيتي للمشاركة في الحوار الصيني المكسيكي من أجل مستقبل أخضر للنقل بالسكك الحديدية، وذلك لبحث سبُل إسهام النقل المستدام في تحسين التنقل الحضري وتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين. أُقيم الحدث تحت شعار "التنقل الأخضر، حضارات مشتركة"، حيث وفر منصة لتبادل الرؤى بشأن مستقبل التنمية الحضرية المستدامة.

China-Mexico Dialogue on Rail Transit Highlights Sustainable Urban Development and Cultural Cooperation China-Mexico Dialogue on Rail Transit Highlights Sustainable Urban Development and Cultural Cooperation

ركزت المناقشات على الدور الذي يمكن أن تؤديه أنظمة النقل بالسكك الحديدية في مساعدة المدن على خفض الانبعاثات، مع تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل. مع مواصلة مكسيكو سيتي الاستثمار في كهربة شبكة النقل لديها، أشار المشاركون إلى اتساع فرص التعاون بين الصين والمكسيك في مجال التنقل الحضري المستدام. استعرضت شركة CRRC أنظمة سكك حديدية صُممت بما يتناسب مع ظروف التشغيل المحلية، مع دمج عناصر مستوحاة من الثقافة المكسيكية. كما أشار ممثلو اليونسكو إلى استراتيجية الشركة المحلية في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) بوصفها نموذجًا لكيفية دمج مبادئ الاستدامة في العمليات التشغيلية اليومية.

قال Wang Feng، رئيس شركة CRRC Corporation Limited، إن الإستراتيجية طويلة الأجل للشركة تتمثل في مساعدة المدن على بناء أنظمة نقل أكثر نظافة وكفاءة. وفي المكسيك يُترجم ذلك إلى الجمع بين تقنيات السكك الحديدية المتقدمة، والعمليات المحلية، وممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، لتطوير حلول تعكس الأولويات المحلية.

خلال الحدث، وقّع Wang Qiaolin، رئيس مجلس إدارة شركة CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd.، وJosé Luis Perea González، نائب المدير العام للمعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ، اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع الصين - المكسيك لحفظ التراث الثقافي والتواصل الثقافي.

كما كشف الضيوف أيضًا عن تقرير الاستدامة لشركة CRRC في المكسيك لعام 2025. يتماشى التقرير مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والإطار التنظيمي في المكسيك، ويستعرض مبادرات الشركة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) داخل المكسيك، ويوثق النتائج المحققة في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال أعمالها في شبكتي مترو مكسيكو سيتي والقطار الخفيف، إلى جانب مشاريعها في غوادالاخارا ومونتيري وكامبيتشي. كما يسلط التقرير الضوء أيضًا على الدعم الذي قدمته CRRC لقطاع النقل خلال استضافة بطولة عالمية لكرة القدم.

ركزت جلسات النقاش على محورين رئيسيين — "التنقل الذكي والمرونة الحضرية" و"حماية التراث الثقافي وبناء مجتمعات شاملة". ناقش المشاركون كيفية إسهام النقل بالسكك الحديدية في مساعدة المدن على خفض الانبعاثات مع تحسين التنقل، إلى جانب دوره بوصفه فضاءً عاماً يجمع الناس ويعزز التبادل الثقافي. اختُتم الحدث بمعرض للوحات الفنية والأعمال اليدوية التي أبدعها أطفال من الصين والمكسيك، وعروض تفاعلية للتراث الثقافي الصيني غير المادي، إلى جانب عروض فنية استعرضت جوانب من الثقافة المكسيكية.