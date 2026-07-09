Dialog Tiongkok-Meksiko Bahas Peran Transportasi Rel dalam Pembangunan Kota dan Kerja sama Kebudayaan yang Berkelanjutan

Salah satu topik utama yang dibahas adalah peran transportasi rel dalam membantu kota menekan emisi karbon, serta memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat. Seiring dengan langkah Mexico City yang mempercepat elektrifikasi jaringan transportasi publik, peserta forum menilai peluang kerja sama antara Tiongkok dan Meksiko di sektor mobilitas perkotaan berkelanjutan semakin terbuka lebar. Dalam kesempatan tersebut, CRRC memperkenalkan berbagai solusi transportasi rel yang dirancang sesuai dengan kebutuhan operasional di Meksiko, serta mengintegrasikan unsur budaya lokal dalam desainnya. Perwakilan UNESCO juga menyoroti strategi ESG berbasis lokalisasi yang diterapkan CRRC sebagai contoh penerapan prinsip keberlanjutan dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Menurut President, CRRC Corporation Limited, Wang Feng, CRRC memiliki komitmen jangka panjang untuk membantu berbagai kota membangun sistem transportasi yang lebih bersih dan efisien. Di Meksiko, komitmen tersebut terwujud melalui teknologi transportasi rel yang mutakhir, pengelolaan operasional yang menyesuaikan kebutuhan lokal, serta penerapan praktik ESG untuk menghadirkan solusi yang relevan dengan prioritas pembangunan setempat.

Dalam forum yang sama, Chairman, CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd., Wang Qiaolin, dan Deputy Director General, National Institute of Anthropology and History, Meksiko, José Luis Perea González, menandatangani perjanjian kerja sama "China-Mexico Cultural Preservation and Communication Project".

Para peserta juga menyaksikan peluncuran "CRRC in Mexico Sustainability Report 2025". Publikasi ini disusun berdasarkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030 dan regulasi yang berlaku di Meksiko, serta memuat berbagai inisiatif ESG CRRC di negara tersebut. Publikasi ini juga menyoroti kontribusi CRRC dalam menurunkan emisi karbon melalui proyek Metro dan Light Rail Mexico City, serta sejumlah proyek transportasi di Guadalajara, Monterrey, dan Campeche. Publikasi ini mencatat bahwa CRRC menyediakan dukungan transportasi untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola kelas dunia.

Diskusi panel dalam ajang ini mengangkat dua tema utama, yaitu "Smart Mobility and Urban Resilience" serta "Cultural Stewardship and Inclusive Communities". Para pembicara membahas bagaimana transportasi rel dapat membantu kota mengurangi emisi sekaligus meningkatkan akses mobilitas masyarakat. Mereka juga menyoroti peran transportasi publik sebagai ruang bersama yang mempertemukan beragam kelompok masyarakat dan mendorong pertukaran budaya. Sebagai penutup, ajang ini menghadirkan pameran lukisan dan kerajinan tangan karya anak-anak dari Tiongkok dan Meksiko, demonstrasi interaktif yang memperlihatkan warisan budaya takbenda Tiongkok, serta berbagai pertunjukan seni yang menampilkan kekayaan budaya Meksiko.

SOURCE CRRC