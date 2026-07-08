Dialog China-Mexico Mengenai Transit Rel Ketengahkan Pembangunan Bandar Mampan dan Kerjasama Kebudayaan

MEXICO CITY, 8 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pada 2 Julai 2026, wakil daripada UNESCO, agensi kerajaan China dan Mexico, persatuan industri dan syarikat berkumpul di Mexico City bagi menghadiri Dialog China-Mexico untuk Masa Depan Hijau dalam Transit Rel, untuk meneroka bagaimana pengangkutan mampan dapat meningkatkan mobiliti bandar sambil memperkukuh hubungan kebudayaan antara kedua-dua negara. Bertemakan "Mobiliti Hijau, Peradaban Bersama", acara itu menyediakan forum untuk bertukar-tukar pandangan mengenai masa depan pembangunan bandar mampan.

China-Mexico Dialogue on Rail Transit Highlights Sustainable Urban Development and Cultural Cooperation China-Mexico Dialogue on Rail Transit Highlights Sustainable Urban Development and Cultural Cooperation

Perbincangan tertumpu kepada peranan transit rel dalam membantu bandar mengurangkan pelepasan karbon sambil memenuhi permintaan pengangkutan yang semakin meningkat. Ketika Mexico City terus melabur dalam usaha mengelektrifikasi rangkaian transitnya, para peserta mengetengahkan peluang yang semakin luas untuk kerjasama China-Mexico dalam bidang mobiliti bandar mampan. CRRC mempamerkan sistem rel yang direka untuk memenuhi keadaan operasi tempatan dan pada masa yang sama menggabungkan unsur kebudayaan Mexico, manakala wakil UNESCO menyifatkan strategi ESG setempat syarikat itu sebagai contoh bagaimana kemampanan boleh diintegrasikan ke dalam operasi perniagaan harian.

Wang Feng, Presiden CRRC Corporation Limited, berkata strategi jangka panjang syarikat adalah untuk membantu bandar membangunkan sistem pengangkutan yang lebih bersih dan cekap. Di Mexico, pendekatan itu diterjemahkan melalui penggabungan teknologi rel termaju dengan operasi setempat dan amalan ESG bagi membangunkan penyelesaian yang mencerminkan keutamaan tempatan.

Semasa acara tersebut, Wang Qiaolin, Pengerusi CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd., dan José Luis Perea González, Timbalan Ketua Pengarah Institut Antropologi dan Sejarah Kebangsaan Mexico, menandatangani perjanjian kerjasama bagi menubuhkan Projek Pemeliharaan dan Komunikasi Kebudayaan China-Mexico.

Para tetamu turut melancarkan Laporan Kemampanan CRRC di Mexico 2025. Selaras dengan Agenda Pembangunan Mampan 2030 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan rangka kerja kawal selia Mexico, laporan itu menggariskan inisiatif ESG CRRC di Mexico dan merekodkan pencapaian rendah karbon hasil pelaksanaan projek syarikat bagi sistem Metro dan Rel Ringan Mexico City, selain projek di Guadalajara, Monterrey dan Campeche. Laporan itu turut mengetengahkan sokongan pengangkutan yang disediakan oleh CRRC bagi perlawanan bola sepak bertaraf dunia.

Perbincangan panel memberi tumpuan kepada dua tema, iaitu "Mobiliti Pintar dan Daya Tahan Bandar" dan "Pemeliharaan Budaya dan Komuniti Inklusif". Para peserta membincangkan bagaimana transit rel dapat membantu bandar mengurangkan pelepasan karbon sambil meningkatkan mobiliti, selain peranannya sebagai ruang awam yang menyatukan masyarakat dan menggalakkan pertukaran budaya. Acara itu diakhiri dengan pameran lukisan dan kraftangan hasil karya kanak-kanak China dan Mexico, demonstrasi interaktif warisan budaya tidak ketara China serta persembahan yang mengetengahkan kebudayaan Mexico.

SOURCE CRRC