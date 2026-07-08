การเสวนาจีน-เม็กซิโกว่าด้วยระบบขนส่งทางราง เน้นนำเสนอการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและความร่วมมือด้านวัฒนธรรม

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CRRC

08 Jul, 2026, 18:37 CST

เม็กซิโกซิตี, 8 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ผู้แทนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) หน่วยงานภาครัฐของจีนและเม็กซิโก สมาคมอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ได้ร่วมกันจัดการประชุม China-Mexico Dialogue for a Green Future on Rail Transit (การเสวนาจีน–เม็กซิโกเพื่ออนาคตสีเขียวด้านระบบขนส่งทางราง) ที่กรุงเม็กซิโกซิตี เพื่อร่วมสำรวจว่าระบบขนส่งที่ยั่งยืนสามารถยกระดับการสัญจรภายในเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อย่างไร พร้อมทั้งเสริมสร้างสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Green Mobility, Shared Civilizations" (การคมนาคมสีเขียว อารยธรรมที่แบ่งปันร่วมกัน) เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

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China-Mexico Dialogue on Rail Transit Highlights Sustainable Urban Development and Cultural Cooperation
China-Mexico Dialogue on Rail Transit Highlights Sustainable Urban Development and Cultural Cooperation
China-Mexico Dialogue on Rail Transit Highlights Sustainable Urban Development and Cultural Cooperation
China-Mexico Dialogue on Rail Transit Highlights Sustainable Urban Development and Cultural Cooperation

การหารือมุ่งเน้นไปที่บทบาทของระบบขนส่งทางรางในการช่วยให้เมืองต่าง ๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะเดียวกันก็สามารถรองรับความต้องการด้านการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ เนื่องด้วยกรุงเม็กซิโกซิตีเดินหน้าลงทุนในการเปลี่ยนระบบขนส่งสาธารณะของเมืองให้หันมาใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมงานต่างชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นสำหรับความร่วมมือระหว่างจีนและเม็กซิโกในด้านการคมนาคมในเมืองอย่างยั่งยืน ภายในงาน บริษัท CRRC ได้นำเสนอระบบขนส่งทางรางที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานในท้องถิ่น พร้อมทั้งผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของเม็กซิโกเข้าไว้ ขณะที่ผู้แทนจากองค์การยูเนสโกได้ยกกลยุทธ์ด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ที่บริษัทนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น ให้เป็นตัวอย่างของการบูรณาการหลักความยั่งยืนเข้าไว้ในการดำเนินธุรกิจประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม

Wang Feng ประธานบริษัท CRRC Corporation Limited กล่าวว่า กลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทคือการช่วยให้เมืองต่าง ๆ สร้างระบบขนส่งที่สะอาดยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับประเทศเม็กซิโก แนวทางดังกล่าวหมายถึงการผสานเทคโนโลยีระบบรางที่ล้ำสมัยเข้ากับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น รวมถึงการปฏิบัติตามหลัก ESG เพื่อพัฒนาโซลูชันที่สะท้อนถึงลำดับความสำคัญและความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง

ภายในงาน Wang Qiaolin ประธานบริษัท CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. และ José Luis Perea González รองผู้อำนวยการใหญ่ของสถาบันมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์แห่งชาติของเม็กซิโก ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมจีน–เม็กซิโก (China-Mexico Cultural Preservation and Communication Project)

นอกจากนี้ แขกผู้มีเกียรติยังได้ร่วมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนของ CRRC ในเม็กซิโก (CRRC in Mexico Sustainability Report) ประจำปี 2568 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ขององค์การสหประชาชาติ (UN 2030 Agenda for Sustainable Development) และกรอบกฎระเบียบของประเทศเม็กซิโก โดยรายงานดังกล่าวนำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานด้าน ESG ของ CRRC ในเม็กซิโก พร้อมบันทึกผลลัพธ์ด้านการลดการปล่อยคาร์บอนจากโครงการที่บริษัทดำเนินการในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินของเม็กซิโกซิตีและระบบรถไฟรางเบา ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ในเมืองกวาดาลาฮารา มอนเตร์เรย์ และกัมเปเช นอกจากนี้ รายงานยังกล่าวถึงการสนับสนุนด้านการขนส่งที่ CRRC ได้จัดเตรียมไว้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกด้วย

ในงานยังมีการจัดการเสวนาแบบคณะผู้เชี่ยวชาญโดยมุ่งเน้นสองหัวข้อหลัก ได้แก่ "Smart Mobility and Urban Resilience" (การคมนาคมอัจฉริยะและความสามารถในการฟื้นตัวของเมือง) และ "Cultural Stewardship and Inclusive Communities" (การดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมและการสร้างชุมชนที่ครอบคลุมอย่างเท่าเทียม) ผู้เข้าร่วมได้หารือถึงบทบาทของระบบขนส่งทางรางในการช่วยให้เมืองต่าง ๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่ไปกับการยกระดับประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชน ตลอดจนบทบาทของระบบรางในฐานะพื้นที่สาธารณะที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม งานดังกล่าวปิดท้ายด้วยนิทรรศการภาพวาดและงานหัตถกรรมที่สร้างสรรค์โดยเด็ก ๆ ชาวจีนและเม็กซิโก การสาธิตเชิงโต้ตอบเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีน และการแสดงที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเม็กซิโก

SOURCE CRRC

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