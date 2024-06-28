الرئيس التنفيذي لشركة ZTE السيد Xu Ziyang في مؤتمر MWC Shanghai 2024: الإبداع من أجل أساس متين، الانفتاح من أجل المنفعة المتبادلة

شنغهاي، 28 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ)، المُزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، اليوم أن الرئيس التنفيذي للشركة، Xu Ziyang، ألقى خطابات رئيسية في كل من جلسة الذكاء الاصطناعي أولًا "AI First" وقمة GTI تحت عنوان "5G-A×AI" في مؤتمر MWC Shanghai 2024. أوضح السيدXu ممارسات ZTE والابتكارات في الرقمنة الذكية وسط موجة الذكاء الاصطناعي.

في خطابه الرئيسي في جلسة "AI First" شارك Xu Ziyang رؤى تحت عنوان "الإبداع من أجل أساس متين، الانفتاح من أجل المنفعة المتبادلة". وأكد أنه في حين أن العالم قد دخل بالفعل ثورة صناعية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، فإن تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي يواجه تحديات تمتد من الهلوسات، والأمن، والأخلاقيات إلى قوة الحوسبة، واستهلاك الطاقة، ومجموعات البيانات، والتوحيد القياسي، والتطبيقات التجارية. ولمواجهة هذه التحديات، تقترح ZTE ثلاثة مبادئ رئيسية: الانفتاح والفصل، وتطور الحوسبة والشبكات، والتدريب، وتعزيز الاستدلال.

تُوفِّر ZTE، التي تركز على قيمة العميل، حلاً حوسبيًا ذكيًا كاملًا ومتكاملًا للسيناريو يشمل قوة الحوسبة، والشبكات، والقدرات، والذكاء، والتطبيقات. وهذا يُرسي أساسًا متينًا من خلال الخبرة التقنية ويعزز الابتكار من خلال الشراكات التعاونية التي تهدف لتمكين مختلف الصناعات في تحولها الرقمي.

في قمة GTI خلال مؤتمر MWC Shanghai 2024، شارك Xu Ziyang في حفل توقيع التعاون GTI-GSMA 5G-A×AI وألقى خطابًا بعنوان "الحوسبة وتطور الشبكة نحو مستقبل ذكي". وقد شرح بالتفصيل الانتقال من التصنيع التقليدي إلى التصنيع الجديد، ومعالجة التحديات الأساسية، واقتراح الحلول، والاستشهاد بالحالات العملية. ويتضمن المسار الحاسم اختراقات كبرى في التقنيات الرقمية والذكية الأساسية، وتعزيز كفاءة البنية التحتية وقدرتها، ودمج الخبرة الصناعية بعمق. وهذا يُسرع من تقارب العوالم الرقمية والمادية، ويعزز من كفاءة الإنتاج والمعامَلات، ويؤسس منظمات مرنة وسريعة التكيف مستعدة لمستقبل غامض.

ووفقًا للسيدXu ، يُركز مُناصرو ZTE على أربعة أبعاد - الرقمنة، والشبكات، والذكاء، ومبادرات خفض انبعاثات الكربون - من أجل مواجهة التحديات الحالية ودفع الابتكار والتطوير المستمرين. وتعزز الشركة الانفتاح والفصل، وإطلاق العنان للحوسبة الفائقة مع الشبكات المتقدمة، وتعزيز قدرات الذكاء، ودفع نمو الأعمال من خلال المبادرات الخضراء، مع التزام قوي بدعم التنمية الصحية والمستدامة لسلسلة الصناعة بقوة، وتعزيز ازدهار الاقتصاد الرقمي.

للخطاب الأصلي للسيدXu بعنوان "الإبداع من أجل أساس متين، الانفتاح من أجل المنفعة المتبادلة"، يُرجى زيارة: https://www.zte.com.cn/z/c4SdVZ

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