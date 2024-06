ZTE CEO Xu Ziyang op MWC Shanghai 2024: Ingenuity for Solid Foundation, Openness for Win-Win

SHANGHAI, 28 juni 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevend leverancier van geïntegreerde oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, kondigde vandaag aan dat de CEO van het bedrijf, Xu Ziyang, keynote toespraken heeft gehouden op zowel de "AI First" sessie als de GTI Summit met als thema "5G-A×AI" op MWC Shanghai 2024. Xu deelde de praktijken en innovaties van ZTE op het gebied van slimme digitalisering te midden van de AI-golf.

In zijn keynote speech tijdens de "AI First" sessie deelde Xu Ziyang inzichten onder het thema "Ingenuity for Solid Foundation, Openness for Win-Win". Hij benadrukte dat de wereld weliswaar al een AI-gestuurde industriële revolutie is binnengetreden, maar dat de ontwikkeling van generatieve AI voor uitdagingen staat die gaan van hallucinaties, veiligheid en ethiek tot rekenkracht, energieverbruik, datasets, standaardisatie en commerciële toepassingen. Om deze uitdagingen aan te gaan, stelt ZTE drie belangrijke principes voor: openheid en ontkoppeling, computer- en netwerkevolutie, en verbetering van training en interpretatie.

ZTE richt zich op de waarde voor de klant en biedt een full-stack en full-scenario slimme computeroplossing die rekenkracht, netwerken, capaciteiten, intelligentie en toepassingen omvat. Dit legt een stevige basis door middel van technische expertise en bevordert innovatie door middel van samenwerkingsverbanden, gericht op het versterken van verschillende sectoren in hun digitale transformatie.

Tijdens de GTI-top tijdens MWC Shanghai 2024 nam Xu Ziyang deel aan de ondertekeningsceremonie van de GTI-GSMA 5G-A×AI-samenwerking en hield hij een toespraak met de titel "Computing and Network Evolution Towards an Intelligent Future". Hij gaf toelichting bij de overgang van traditionele industrialisatie naar nieuwe industrialisatie, waarbij hij inging op de belangrijkste uitdagingen, oplossingen voorstelde en praktijkvoorbeelden aanhaalde. Het kritieke pad omvat doorbraken op het gebied van digitale en intelligente kerntechnologieën, het verbeteren van de efficiëntie en capaciteit van de infrastructuur en het diepgaand integreren van industriële expertise. Dit versnelt de convergentie van digitale en fysieke omgevingen, verbetert de efficiëntie van productie en transacties en zorgt voor wendbare, veerkrachtige organisaties die voorbereid zijn op een onzekere toekomst.

Volgens Xu Ziyang pleit ZTE ervoor zich te richten op vier dimensies - digitalisering, netwerken, intelligentie en koolstofarme initiatieven - om de huidige uitdagingen aan te pakken en voortdurende innovatie en ontwikkeling te stimuleren. Het bedrijf bevordert openheid en ontkoppeling, het ontketenen van superieure rekenkracht met geavanceerde netwerken, het verbeteren van inlichtingencapaciteit en het stimuleren van bedrijfsgroei door middel van groene initiatieven, met een sterk engagement om de gezonde en duurzame ontwikkeling van de industrieketen krachtig te ondersteunen en een bloeiende digitale economie te stimuleren.

Ga voor naar de oorspronkelijke toespraak van Xu Ziyang met als titel 'Ingenuity for Solid Foundation, Openness for Win-Win': https://www.zte.com.cn/z/c4SdVZ

MEDIAVRAGEN:

E-mail: [email protected]