MWC Shanghai 2024에서 ZTE의 Xu Ziyang CEO 기조연설

상하이 2024년 6월 28일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 통합 정보통신 기술 솔루션을 제공하는 글로벌 선도기업인 ZTE Corporation(0763.HK/000063.SZ)은 Xu Ziyang CEO(최고경영자)가 Shanghai 2024의 'AI First' 세션과 '5G-A×AI'를 주제로 한 GTI Summit에서 기조연설을 했다고 오늘 발표했다. Xu CEO는 AI 물결 속에서 지능형 디지털화에 대한 ZTE의 사례와 혁신을 공유했다.

ZTE CEO Xu Ziyang delivering the speech titled "Ingenuity for Solid Foundation, Openness for Win-Win" at the "AI First" session (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Xu CEO는 'AI First' 세션의 기조연설에서 '견고한 기반을 위한 독창성, 상생을 위한 개방성(Ingenuity for Solid Foundation, Openness for Win-Win)'이라는 주제로 인사이트를 공유했다. 그는 세계가 이미 AI 주도 산업 혁명에 진입했지만 생성형 AI의 개발은 환각, 보안 및 윤리부터 컴퓨팅 성능, 에너지 소비, 데이터 세트, 표준화 및 상용 애플리케이션에 이르기까지 다양한 도전에 직면해 있다고 강조했다. 이러한 문제를 해결하기 위해 ZTE는 개방성과 분리, 컴퓨팅과 네트워크 진화, 훈련과 추론 향상이라는 세 가지 주요 원칙을 제안한다.

ZTE는 고객 가치에 중점을 두고 컴퓨팅 성능, 네트워크, 기능, 인텔리전스 및 애플리케이션을 아우르는 풀스택 및 풀시나리오 지능형 컴퓨팅 솔루션을 제공한다. 이러한 솔루션은 기술 전문성을 통해 강력한 기반을 구축하고 협력적 파트너십을 통해 혁신을 촉진하여 다양한 산업의 디지털 트랜스포메이션을 지원한다.

Xu CEO는 MWC Shanghai 2024 기간 중 GTI Summit에서 GTI-GSMA 5G-A×AI 협력 체결식에 참석하여 '지능형 미래를 향한 컴퓨팅과 네트워크 진화(Computing and Network Evolution Towards an Intelligent Future)'라는 제목으로 연설했다. 그는 전통적인 산업화에서 새로운 산업화로의 전환에 대해 자세히 설명하고 핵심 과제를 다뤘다. 또한 해결책을 제시하고 실제 사례를 인용했다. 주요 과정에는 핵심 디지털 및 지능형 기술의 혁신, 인프라 효율성 및 역량 향상, 산업 전문 지식의 긴밀한 통합이 포함된다. 이를 통해 디지털 영역과 물리적 영역의 융합을 가속화하고, 생산 및 거래 효율성을 높이며, 불확실한 미래에 대비할 수 있는 민첩하고 탄력적인 조직을 구축할 수 있다.

Xu CEO에 따르면, ZTE는 디지털화, 네트워킹, 인텔리전스, 저탄소 이니셔티브의 4가지 측면에 집중하여 당면한 과제를 해결하고 지속적인 혁신과 발전을 추진한다. ZTE는 개방과 분리를 촉진하고, 첨단 네트워크로 우수한 컴퓨팅을 구현하며, 인텔리전스 기능을 강화한다. 또한 녹색 이니셔티브를 통해 비즈니스 성장을 주도하고 산업 체인의 건강하고 지속 가능한 발전을 적극적으로 지원하고 번창하는 디지털 경제를 육성하겠다는 강력한 의지를 불태우고 있다.

