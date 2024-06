CEO da ZTE, Xu Ziyang, no MWC Xangai 2024: engenhosidade para uma base sólida, abertura para ganhos mútuos

XANGAI, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções integradas de tecnologia de informação e comunicação, anunciou hoje que o CEO da empresa, Xu Ziyang, discursou na sessão "AI First" e no GTI Summit com o tema "5G-A×AI" no MWC Shanghai 2024. Xu compartilhou as práticas e inovações da ZTE em digitalização inteligente em meio à onda de IA.

Em seu discurso de abertura na sessão "AI First", Xu Ziyang compartilhou ideias sob o tema "Engenhosidade para uma base sólida, abertura para ganhos mútuos". Ele enfatizou que, embora o mundo já tenha entrado em uma revolução industrial impulsionada pela IA, o desenvolvimento da IA generativa enfrenta desafios que vão desde alucinações, segurança e ética, até ao poder computacional, consumo de energia, conjuntos de dados, normalização e aplicações comerciais. Para enfrentar esses desafios, a ZTE propõe três princípios fundamentais: abertura e dissociação, evolução da computação e da rede e aprimoramento do treinamento e inferência.

Com foco no valor ao cliente, a ZTE fornece uma solução de computação inteligente full-stack e de cenário completo, abrangendo capacidade de computação, redes, funcionalidades, inteligência e aplicativos. Isso estabelece uma base sólida por meio de conhecimentos técnicos e promove a inovação com parcerias colaborativas, destinadas a capacitar vários setores em sua transformação digital.

No GTI Summit durante o MWC Shanghai 2024, Xu Ziyang participou da cerimônia de assinatura da cooperação GTI-GSMA 5G-A×AI e fez um discurso intitulado "Computing and Network Evolution Towards an Intelligent Future" (computação e evolução da rede em direção a um futuro inteligente). Ele detalhou a transição da industrialização tradicional para a nova industrialização, abordando os principais desafios, propondo soluções e citando casos práticos. O caminho crítico envolve avanços nas principais tecnologias digitais e inteligentes, melhorando a eficiência e a capacidade da infraestrutura e integrando profundamente os conhecimentos do setor. Isso acelera a convergência dos domínios digital e físico, melhora a eficiência da produção e das transações e estabelece organizações ágeis e resilientes, preparadas para um futuro incerto.

De acordo com Xu, a ZTE defende o foco em quatro dimensões – digitalização, redes, inteligência e iniciativas de baixo carbono – para enfrentar os desafios atuais e impulsionar a inovação e o desenvolvimento contínuos. A empresa promove a abertura e a dissociação, libertando uma computação superior com redes avançadas, melhorando as capacidades de inteligência e impulsionando o crescimento dos negócios por meio de iniciativas verdes, com um forte compromisso de apoiar o desenvolvimento saudável e sustentável da cadeia industrial, promovendo uma economia digital próspera.

