Los expositores de la 138.ª Feria de Cantón presentan innovaciones sostenibles

- Los expositores de la 138.ª Feria de Cantón responden a las tendencias globales de consumo con innovaciones sostenibles e impulsadas por el diseño

GUANGZHOU, China, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Los consumidores globales valoran cada vez más la sostenibilidad, la personalización y la estética en su vida diaria. Esto ha generado una creciente demanda de productos para el hogar ecológicos y con un diseño cuidado. En la Fase 2 de la 138.ª Feria de Cantón, los expositores de la sección de Artículos para el Hogar muestran cómo los fabricantes chinos se adaptan a estas preferencias cambiantes, presentando soluciones innovadoras que combinan la responsabilidad ambiental con el diseño moderno.

Según un alto representante de ventas de un expositor con amplia experiencia, la Feria de Cantón sigue siendo una plataforma indispensable para la expansión global, permitiendo a las empresas ampliar sus redes de clientes en más de 30 países y regiones. En cada edición, la feria continúa fomentando nuevas conexiones comerciales y fortaleciendo las alianzas existentes, lo que refuerza su papel como catalizador del comercio internacional.

En esta sesión, varios expositores presentaron nuevas soluciones ecológicas para el hogar. Un expositor presentó una colección de vajilla biodegradable elaborada con subproductos agrícolas como la pulpa de caña de azúcar, que se descompone de forma natural en más del 90 % en un mes. La serie cuenta con múltiples patentes y certificaciones internacionales de seguridad alimentaria. Otro expositor se centró en sistemas modulares de almacenamiento para el hogar fabricados con polipropileno (PP) reciclado, diseñados con componentes desmontables que permiten una tasa de reciclaje de hasta el 95 %. Reconocido por instituciones de diseño internacionales, el sistema ejemplifica cómo la sostenibilidad y la funcionalidad pueden coexistir a la perfección en los espacios habitables modernos.

La innovación también se extiende a la decoración del hogar, donde los expositores combinan un diseño ingenioso con un valor práctico. Los fabricantes de marcos y espejos decorativos aprovechan tecnologías patentadas, como películas de alta dureza que cambian de color y recubrimientos fluorescentes antifalsificación, para mejorar tanto la durabilidad como el atractivo visual. Un alto ejecutivo de marketing explicó que la inversión sostenida en investigación y desarrollo garantiza que estos productos sigan satisfaciendo las cambiantes preferencias de los consumidores globales. La oferta de este año incluye marcos de fotos con marco de terciopelo, unidades de almacenamiento plegables DIY y espejos multifuncionales que combinan características reflectantes y organizativas, lo que refleja un claro compromiso con el diseño orientado al usuario.

A medida que la Feria de Cantón continúa conectando a compradores globales con proveedores innovadores, el énfasis en la sostenibilidad, el diseño inteligente y la innovación centrada en el usuario refleja un cambio más amplio en el panorama manufacturero de China. Los expositores contribuyen a moldear el futuro de la vida cotidiana ofreciendo productos funcionales, estéticos y respetuosos con el medio ambiente.

Para inscribirse en la 138.ª Feria de Cantón, haga clic en https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805298/image_969985_26963452.jpg