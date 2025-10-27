Les exposants de la 138e Canton Fair répondent aux tendances mondiales de la consommation par des innovations durables et axées sur le design

GUANGZHOU, Chine, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Les consommateurs mondiaux accordent une plus grande importance à la durabilité, à la personnalisation et à l'esthétique dans leur vie quotidienne. Il en résulte une demande croissante de produits ménagers respectueux de l'environnement et conçus de manière réfléchie. Lors de la phase 2 de la 138e Canton Fair, les exposants de la section des articles ménagers montrent comment les fabricants chinois s'adaptent à l'évolution de ces préférences, en proposant des solutions innovantes qui allient responsabilité environnementale et design moderne.

Selon un représentant commercial d'un exposant de longue date, la Canton Fair reste une plateforme indispensable pour le rayonnement mondial, permettant aux entreprises d'étendre leurs réseaux de clients dans plus de 30 pays et régions. À chaque édition, la foire continue de favoriser l'établissement de nouvelles relations d'affaires et de renforcer les partenariats existants, soulignant ainsi son rôle de catalyseur du commerce international.

Lors de cette session, plusieurs exposants présentent de nouvelles solutions ménagères respectueuses de l'environnement. Un exposant a présenté une collection de vaisselle biodégradable fabriquée à partir de sous-produits agricoles tels que la pulpe de canne à sucre, qui se décompose naturellement à plus de 90 % en l'espace d'un mois. La série a fait l'objet de plusieurs brevets et de certifications internationales en matière de sécurité alimentaire. Un autre exposant s'est concentré sur les systèmes de rangement modulaires pour la maison fabriqués à partir de polypropylène recyclé (PP), conçus avec des composants détachables qui permettent un taux de recyclage allant jusqu'à 95 %. Reconnu par les institutions mondiales de design, le système illustre la manière dont la durabilité et la fonctionnalité peuvent coexister harmonieusement dans les espaces de vie modernes.

L'innovation s'étend également à la décoration intérieure, où les exposants intègrent un design artistique à une valeur pratique. Les fabricants de cadres et de miroirs décoratifs tirent parti de technologies brevetées, telles que les films de changement de couleur à haute dureté et les revêtements anti-contrefaçon fluorescents, pour améliorer à la fois la durabilité et l'attrait visuel. Un haut responsable du marketing a expliqué qu'un investissement soutenu dans la recherche et le développement garantit que ces produits continuent à répondre aux préférences changeantes des consommateurs mondiaux. Les offres de cette année comprennent des cadres photo en velours, des rangements pliables DIY et des miroirs multifonctionnels qui combinent des fonctions de réflexion et d'organisation, reflétant un engagement clair en faveur d'un design orienté vers l'utilisateur.

Alors que la Canton Fair continue de mettre en relation les acheteurs mondiaux avec des fournisseurs avant-gardistes, l'accent mis sur la durabilité, la conception intelligente et l'innovation centrée sur l'utilisateur reflète un changement plus large dans le paysage manufacturier chinois. Les exposants contribuent à façonner l'avenir de la vie quotidienne en proposant des produits fonctionnels, beaux et respectueux de l'environnement.

