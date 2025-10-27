Die Aussteller der 138. Canton Fair reagieren mit nachhaltigen und designorientierten Innovationen auf globale Konsumtrends

GUANGZHOU, China, 28.Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Globale Verbraucher legen in ihrem täglichen Leben immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit, Personalisierung und Ästhetik. Dies hat zu einer wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlichen und durchdacht gestalteten Haushaltsprodukten geführt. In Phase 2 der 138. Canton Fair zeigen die Aussteller im Bereich Haushaltsartikel, wie sich chinesische Hersteller auf diese sich verändernden Vorlieben einstellen und innovative Lösungen anbieten, die Umweltbewusstsein mit modernem Design verbinden.

Nach Aussage eines leitenden Vertriebsmitarbeiters eines langjährigen Ausstellers ist die Canton Fair nach wie vor eine unverzichtbare Plattform für die globale Präsenz, die es den Unternehmen ermöglicht, ihr Kundennetz in mehr als 30 Ländern und Regionen zu erweitern. Mit jeder Veranstaltung fördert die Messe neue Geschäftsverbindungen und stärkt bestehende Partnerschaften und unterstreicht damit ihre Rolle als Katalysator für den internationalen Handel.

Auf dieser Tagung stellen mehrere Aussteller neue umweltfreundliche Haushaltslösungen vor. Ein Aussteller präsentierte eine biologisch abbaubare Geschirrkollektion aus landwirtschaftlichen Nebenprodukten wie Zuckerrohrschnitzeln, die sich innerhalb eines Monats zu mehr als 90 % auf natürliche Weise zersetzen. Die Serie hat mehrere Patente und internationale Zertifizierungen für Lebensmittelsicherheit erhalten. Ein weiterer Aussteller konzentrierte sich auf modulare Aufbewahrungssysteme für den Haushalt, die aus recyceltem Polypropylen (PP) hergestellt werden und deren abnehmbare Komponenten eine Recyclingrate von bis zu 95 % ermöglichen. Das von internationalen Designinstitutionen anerkannte System ist ein Beispiel dafür, wie Nachhaltigkeit und Funktionalität in modernen Wohnräumen nahtlos nebeneinander bestehen können.

Die Innovation erstreckt sich auch auf die Wohnkultur, wo die Aussteller kunstvolles Design mit praktischem Nutzen verbinden. Die Hersteller von Dekorrahmen und Spiegeln nutzen patentierte Technologien, wie z. B. hochharte Farbwechselfolien und fluoreszierende fälschungssichere Beschichtungen, um sowohl die Haltbarkeit als auch die optische Attraktivität zu verbessern. Ein leitender Marketingverantwortlicher erklärte, dass die kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung sicherstellen, dass diese Produkte auch weiterhin den sich ändernden Vorlieben der weltweiten Verbraucher entsprechen. Zu den diesjährigen Angeboten gehören Fotorahmen mit Samtrahmen, faltbare Aufbewahrungseinheiten zum Selbermachen und multifunktionale Spiegel, die Reflexions- und Organisationsfunktionen kombinieren und ein klares Bekenntnis zu benutzerorientiertem Design widerspiegeln.

Während die Canton Fair weiterhin globale Einkäufer mit zukunftsorientierten Anbietern zusammenbringt, spiegelt die Betonung von Nachhaltigkeit, intelligentem Design und nutzerorientierter Innovation einen breiteren Wandel in Chinas Produktionslandschaft wider. Die Aussteller tragen dazu bei, die Zukunft des täglichen Lebens zu gestalten, indem sie Produkte anbieten, die funktional, schön und umweltverträglich sind.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2805298/image_969985_26963452.jpg