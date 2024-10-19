انضمام Andy Makridis، الرئيس التنفيذي السابق لوكالة المخابرات المركزية، إلى شركة DXC Technology كأكبر مستشار للقطاع العام

ستساهم خبرة Makridis الواسعة وقيادته في تعزيز التعاون مع عملاء DXC في القطاع العام، وهو مجال تتمتع فيه DXC بشراكة واسعة النطاق مع العملاء منذ فترة طويلة. والإعلان عن ذلك اليوم، يؤكد على التزام الشركة المستمر بمساعدة العملاء في القطاع العام على الابتكار مع التركيز على النتائج التي تخدم هذه الصناعة الحرجة بشكل أفضل. وسيرسل Makridis تقاريره إلى Chris Drumgoole، المدير الإداري لخدمات البنية التحتية العالمية.

وصرح Drumgoole: "إن شركة DXC بصفتها لاعبًا رئيسيًا في القطاع العام تواصل تعزيز فريقها القيادي لدعم النمو والابتكار". وأضاف: "ويعد Andy هو أحدث إضافة إلى قائمتنا من قادة الصناعة، مما يعزز التزامنا بالتميز وموقعنا كشريك موثوق به في القطاع العام. ولا شك أن قيادته ورؤيته لا تقدران بثمن مع استمرارنا في الاستثمار في قدراتنا وتتماشى تمامًا مع مهمتنا لتوفير حلول مبتكرة وآمنة لعملائنا في القطاع العام."

لعب Makridis طوال حياته المهنية دورًا محوريًا في تعزيز تدابير الأمن القومي ونشر استراتيجيات مبتكرة لمعالجة التهديدات الناشئة. وتشمل خبرته 37 عامًا مع وكالة المخابرات المركزية، منها أربع سنوات كمدير للعمليات.

"تتمتع شركة DXC بعلاقات موثوقة مع العملاء في القطاع العام وتساعد في دفع الابتكار منذ عقود. وقال Makridis: "أتطلع إلى العمل بشكل مباشر مع العملاء للانتقال بنجاح في اعتماد الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج الأعمال". وأضاف: "معًا، نسعى جاهدين لجعل عملنا معترف به كمعيار للتميز في القطاع ونركز على حل التحديات الفريدة لعملائنا".

على مستوى القطاع العام، تقدم شركة DXC حلولًا للتحديات الصعبة في الصناعة، من خلال توفير خبرة مجال عميقة لا مثيل لها وبفضل كفاءة مهندسينا - مما يمكن الوكالات الحكومية من إدارة عملياتها الرقمية بكفاءة وأمان، مع الحفاظ على سلامة الجمهور وخدمتهم بشكل أفضل.

البيانات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذه النشرة الإخبارية التي لا تتعلق بشكل مباشر وحصري بالحقائق التاريخية تشكل "بيانات تطلعية". وتمثل هذه التصريحات التوقعات والمعتقدات الحالية، ولا يمكن تقديم أي ضمانات بأن أي نتيجة أو هدف أو خطة محددة في أي بيان تطلعي سيتم تحقيقها أو الوصول إليها. تخضع هذه البيانات للعديد من الافتراضات والمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموضحة في هذه البيانات، والتي يكون الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا. للاطلاع على وصف مكتوب لهذه العوامل، يرجى مراجعة القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة DXC على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وأي معلومات محدثة في الملفات اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC. ننبه القراء إلى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه التصريحات التي تعبر فقط عن موقف الشركة في تاريخ إصدارها. ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو إصدار أي تعديلات على أي بيان تطلعي أو الإبلاغ عن أي أحداث أو ظروف بعد تاريخ إصدار هذا التقرير، أو تعكس حدوث أحداث غير متوقعة باستثناء ما يقتضيه القانون.

نبذة عن DXC Technology

تساعد DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) بالرمز: DXC)، الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية في أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين هياكل البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحابات العامة والخاصة والهجينة. تثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام في DXC لنشر الخدمات التي تدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر أصولهم التكنولوجية. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا في DXC.com.

Sean B. Pasternak, DXC Technology, +1-647-975-7326, [email protected]; Roger Sachs, CFA, نائب رئيس علاقات المستثمرين، ‎+1-201 259-0801، [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2532596/DXC_Technology_Company_Andy_Makridis__Former_CIA_Chief_Operating.jpg

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