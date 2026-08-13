DXC تقود مستقبل بيئة العمل من خلال "خدمات أماكن العمل من DXC"

تساعد "خدمات أماكن العمل من DXC" المؤسسات على تعزيز إنتاجية الموظفين والارتقاء بتجربتهم، من دون الحاجة إلى إضافة أدوات جديدة أو زيادة التعقيدات التشغيلية.

ويجمع الحل بين الخبرات المتعمقة التي تتمتع بها DXC في مختلف المجالات وقدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل، بما يمكّنه من استباق احتياجات الموظفين التقنية، والحد من تعطل الإنتاجية، وتسريع معالجة المشكلات وحلّها.

وبفضل منصة DXC OASIS، تساعد خدمات أماكن العمل العملاء على تعظيم الاستفادة من استثماراتهم الحالية في التكنولوجيا وتحقيق نتائج أعمال ملموسة وقابلة للقياس، بما في ذلك خفض التعقيدات التشغيلية بنسبة 40%، وتقليل عدد المكالمات الواردة إلى مكتب الخدمة بنسبة 60%، واستعادة أكثر من 15 ساعة من الإنتاجية لكل موظف شهريًا.

أشبورن، فرجينيا, 13 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DXC)، الشريك الرائد للمؤسسات في مجال التكنولوجيا والابتكار، اليوم عن إطلاق "خدمات أماكن العمل من DXC"، وهو حل جديد لبيئة العمل يتمحور حول الموظفين ومصمم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ويعيد تصور بيئة العمل الرقمية بالتركيز على النتائج التي يحققها الموظفون بدلاً من التركيز على التكنولوجيا بحد ذاتها. يساعد هذا الحل المؤسسات على تعزيز الإنتاجية، والارتقاء بتجربة الموظفين، وتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التكنولوجية الحالية، من دون الحاجة إلى إضافة المزيد من الأدوات. تستند "خدمات أماكن العمل من DXC" إلى منصة DXC OASIS، وهي منصة ذكية للتنسيق والأتمتة تُحدث تحولاً في الخدمات المُدارة من خلال سير عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل Human+، بما يتيح عمليات وكيلة تضع الموظفين في المقام الأول، وتستبق احتياجاتهم، وتحقق نتائج استباقية.

DXC Workplace Services

يقيّم الموظفون تقنيات بيئة العمل استنادًا إلى تجربتهم ومدى قدرتهم على إنجاز مهامهم بكفاءة. ومع ذلك، لا تزال العديد من المؤسسات تعتمد على أدوات متفرقة، وسير عمل غير مترابط، ونماذج دعم تفاعلية لا تتعامل مع المشكلات إلا بعد وقوعها، مما يفرض أعباءً على الموظفين ويزيد من تعقيد عمليات فرق تكنولوجيا المعلومات. تساعد "خدمات أماكن العمل من DXC" على مواجهة هذه التحديات من خلال نهج لرحلة بيئة العمل يرتكز على تجربة الموظف، ويركّز على الإنتاجية، ويعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يمكّن العملاء من تحقيق أهدافهم ونتائج أعمالهم دون المساس بتجربة الموظفين.

تطبّق "خدمات أماكن العمل من DXC" مبادئ تصميم تجربة المستخدم منذ البداية، بما يضمن أن يكون حل بيئة العمل سهلاً وسلسًا في استخدامه، وأكثر سهولة في التعامل معه، ومتوافقًا مع أساليب العمل المعتمدة. توفر تجربة الدعم الوكيل الجديدة دعمًا استباقيًا وذكيًا لتكنولوجيا المعلومات، يصل إلى الموظفين حيثما كانوا، ويضع الأساس لبيئة عمل أكثر ترابطًا وتكاملاً. ومن خلال "خدمات أماكن العمل"، يقدّم الوكلاء وخبراء DXC الدعم عبر قناة التواصل المفضلة لكل موظف، سواء البريد الإلكتروني أو الدردشة أو الاتصال الصوتي، مع إرشاد الموظفين وإنجاز المهام نيابةً عنهم، لتوفير دعم أسرع وأذكى وأسهل. يساعد نموذج الدعم الجديد الذي يضع الموظفين في المقام الأول على معالجة مشكلات تكنولوجيا المعلومات قبل أن تعيق سير العمل، بما يتيح للتكنولوجيا العمل بسلاسة أكبر في الخلفية، بينما يظل الموظفون مركزين على إنجاز مهامهم.

"لا ينبغي للمؤسسات أن تضطر إلى المفاضلة بين دفع أولويات الأعمال قدمًا، وتحسين كفاءة تكنولوجيا المعلومات، والارتقاء بتجربة الموظفين. صممنا "خدمات أماكن العمل من DXC" لمساعدة المؤسسات على تحقيق هذه الأهداف في آنٍ واحد، من خلال مواءمة تجارب بيئة العمل مع أساليب الموظفين في أداء أعمالهم، والحد من أوجه الاحتكاك داخل بيئة عمل الموظفين وفيما بينها، بما يضمن تجربة سلسة ومتكاملة من جميع جوانبها"، حسبما قالت Kelly Candler، الرئيسة العالمية لعروض "خدمات أماكن العمل وعمليات الأعمال" في DXC Technology.

ترتكز "خدمات أماكن العمل من DXC" على ثلاثة مبادئ أساسية لتوفير تجربة متكاملة لبيئة العمل:

تصميم يتمحور حول الموظفين — تجارب متوافقة مع سير العمل المعتمد لدى الموظفين للحد من أوجه التعقيد والاحتكاك، ودعم تبنّي الحلول واستخدامها بفعالية منذ البداية. منسّقة عبر الاستثمارات القائمة — بيئة عمل مترابطة تساعد العملاء على تعزيز إمكانات المنصات والأجهزة والخدمات الموجودة لديهم والاستفادة منها إلى أقصى حد. مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل Human+ — تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وخبرات DXC معًا لاستباق احتياجات الموظفين، والحد من تعطل سير العمل، والارتقاء بأداء بيئة العمل بصورة مستمرة.

يسهم هذا النهج المتكامل في تحقيق نتائج أعمال ملموسة وقابلة للقياس، تشمل:

خفض التعقيدات التشغيلية بنسبة 40%

تقليل المكالمات الواردة إلى مكتب الخدمة بنسبة 60%

حل 50% من مشكلات الأجهزة قبل أن يلاحظها الموظفون

استعادة أكثر من 15 ساعة من الإنتاجية لكل موظف شهريًا

تُعد DXC OASIS منصةً ذكية لتنسيق الخدمات، تُحدث تحولاً في أسلوب تقديم الخدمات المُدارة من خلال سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي الوكيل Human+. ومن خلال الدمج السلِس بين الخبرات البشرية والوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي والخاضعين للحوكمة، تمكّن منصة DXC OASIS المؤسسات من استباق الاحتياجات، وأتمتة العمليات المعقدة، وتحقيق نتائج استباقية على نطاق واسع. تستفيد "خدمات أماكن العمل من DXC" من سير عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل ضمن منصة DXC OASIS لتنسيق منظومة بيئة عمل الموظفين عبر الاستثمارات التكنولوجية القائمة، وتقديم عمليات ذكية لبيئة العمل تتمحور حول الموظفين. ويمكّن هذا النهج القائم على المنصة شركة DXC وعملاءها من إعادة تصور الخدمات المُدارة، من خلال استبدال القدرات التفاعلية المنعزلة بسير عمل منسّق يحقق تحسينات ملموسة وقابلة للقياس في تجربة الموظفين، والكفاءة التشغيلية، ونتائج الأعمال. تعرّف على المزيد على www.dxc.com/workplace.

نبذة عن DXC Technology

DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: DXC) هي شريك رائد في مجال تكنولوجيا المؤسسات والابتكار، تقدم البرمجيات والخدمات والحلول للمؤسسات العالمية ولمؤسسات القطاع العام — وتساعدها على تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج بسرعة في وقت تتسارع فيه وتيرة التغيير على نحو غير مسبوق. وبفضل خبرتها العميقة في خدمات البنية التحتية المُدارة، وتحديث التطبيقات، والحلول البرمجية الخاصة بقطاعات محددة، تتولى DXC تحديث بعض أكثر المنظومات التقنية تعقيدًا في العالم وتأمينها وتشغيلها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: dxc.com.