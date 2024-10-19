前中情局營運總監Andy Makridis加盟DXC Technology擔任公營部門首席顧問

Drumgoole表示：「作為公營部門的關鍵參與者，DXC持續強化其領導團隊，以支持增長和創新。」「Andy是我們行業領袖名單中的最新成員，進一步鞏固了我們對卓越的承諾，以及作為公營部門值得信賴的夥伴的地位。他的領導力和遠見將是無價之寶，因為我們將繼續投資於我們的能力，並與我們為公營部門客戶提供創新和安全解決方案的使命完美契合。」

在他的職業生涯中，Makridis在增強國家安全措施和部署創新策略以應對新興威脅方面扮演了關鍵角色。他的經驗包括在中央情報局（CIA）工作了37年，其中四年擔任營運總監（Chief Operating Officer，簡稱「COO」）。

「DXC與公營部門的客戶建立了值得信賴的關係，並且幫助推動創新已有數十年的經驗。我期待能夠與客戶密切合作，成功引導他們採用人工智能（AI），以改善商業成果，」Makridis表示。「我們共同努力，使我們的工作被認可為該行業卓越的基準，並專注於解決客戶的獨特挑戰。」

在公營部門領域，DXC解決關鍵行業挑戰，透過我們的工程師提供無與倫比的深厚領域專業知識和實力，使政府機構能夠安全而高效地管理其數碼營運，保障公眾安全並為公眾提供更佳服務。

前瞻性陳述

本新聞稿中，全部與歷史事實不直接兼完全相關的陳述，均構成「前瞻性陳述」。這些陳述代表目前期望和信念，並不保證任何前瞻性陳述所列的任何結果、目標或計劃均可或將會實現。此類陳述受眾多假設、風險、不確定和其他因素所影響。這些因素可能導致實際結果與此類陳述中描述的結果，存在重大差異。當中許多因素，超出我們的控制範圍。欲了解這些因素的書面描述，請參閱DXC的表格10-K（財政年度截至2024年3月31日的年報）的「風險因素」標題部份，以及後續向SEC申報的任何更新資料。讀者切勿過度依賴此類陳述，而此類陳述僅限聲明當日為準。除非法律要求，我們不承擔任何更新義務、為任何前瞻性陳述發佈任何修訂、本文件日期之後報告任何事件或情況或反映發生意外事件。

DXC Technology簡介

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）協助世界各地的企業執行他們的重要任務系統和營運操作、實現資訊科技（IT）現代化、盡量提升資料架構，並確保跨公共雲端、私人雲端和混合型雲端的安全和可擴展。全球多間大型企業和公營部門組織信任DXC作各項服務部署，從而提升自身的IT資產表現、競爭力和客戶體驗至新一層樓。欲了解我們如何為客戶和同事提供卓越服務，請瀏覽DXC.com。

Sean B. Pasternak，DXC Technology，+1-647-975-7326，[email protected]；Roger Sachs，CFA、投資者關係副總裁，+1-201 259-0801，[email protected]

SOURCE DXC Technology Company