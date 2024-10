Andy Makridis, ancien directeur des opérations de la CIA, rejoint DXC Technology en tant que conseiller principal pour le secteur public

L'expertise et le leadership d'A. Makridis renforceront la collaboration avec les clients de DXC dans le secteur public, un domaine dans lequel DXC bénéficie de partenariats solides et anciens avec ses clients. L'annonce d'aujourd'hui renforce l'engagement continu de l'entreprise à aider les clients du secteur public à innover en se concentrant sur des résultats qui servent mieux cette activité essentielle. A. Makridis rendra compte à Chris Drumgoole, directeur général des services d'infrastructure mondiaux.

« En tant qu'acteur clé du secteur public, DXC continue de renforcer son équipe de direction pour soutenir la croissance et l'innovation », a déclaré M. Drumgoole. « Andy est le dernier ajout à notre liste de leaders de l'industrie, ce qui renforce notre engagement pour l'excellence et notre position en tant que partenaire de confiance dans le secteur public. Son leadership et sa vision seront inestimables alors que nous continuons à investir dans nos capacités et s'alignent parfaitement avec notre mission consistant à fournir des solutions innovantes et sécurisées à nos clients du secteur public. »

Tout au long de sa carrière, A. Makridis a joué un rôle essentiel dans le renforcement des mesures de sécurité nationale et dans le déploiement de stratégies innovantes pour faire face aux nouvelles menaces. Il a passé 37 ans à la CIA, dont quatre ans en tant que directeur des opérations.

« DXC entretient des relations de confiance avec ses clients du secteur public et contribue à l'innovation depuis des décennies. Je suis impatient de travailler avec les clients pour réussir l'adoption de l'IA afin d'améliorer les résultats de l'entreprise », a déclaré A. Makridis. « Ensemble, nous nous efforçons de faire reconnaître notre travail comme une référence d'excellence dans le secteur et nous nous attachons à résoudre les défis uniques de nos clients. »

Dans le secteur public, DXC résout les défis critiques du secteur grâce à l'expertise approfondie et inégalée et les atouts de ses ingénieurs et en permettant aux administrations de gérer efficacement leurs opérations numériques en toute sécurité, en maintenant la sécurité des citoyens et en améliorant le service public.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et rien ne garantit que les résultats, les objectifs ou les plans énoncés dans les déclarations prospectives pourront être atteints ou le seront. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Risk Factors » dans le rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2024, et toute information de mise à jour dans les rapports déposés ultérieurement auprès de la SEC. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à publier des révisions des déclarations prospectives, ni à signaler des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent document, ni à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant les capacités IT, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public du monde font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performance, de compétitivité et d'expérience client à travers leurs actifs IT. Découvrez comment nous apportons l'excellence à nos clients et à nos collègues de DXC.com.

Sean B. Pasternak, DXC Technology, +1-647-975-7326, [email protected] ; Roger Sachs, CFA, vice-président des relations avec les investisseurs, +1-201 259-0801, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2532596/DXC_Technology_Company_Andy_Makridis__Former_CIA_Chief_Operating.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2532597/DXC_Technology_Company_Andy_Makridis__Former_CIA_Chief_Operating.jpg