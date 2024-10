Andy Makridis, ex director de operaciones de la CIA, se une a DXC Technology como asesor principal para el sector público

La amplia experiencia y liderazgo de Makridis reforzará aún más la colaboración con los clientes de DXC en el sector público, un espacio en el que DXC cuenta con una amplia y duradera asociación con clientes. El anuncio de hoy refuerza aún más el compromiso continuo de la empresa de ayudar a los clientes del sector público a innovar, centrándose en resultados que sirvan mejor a esta industria crítica. Makridis estará bajo el cargo de Chris Drumgoole, director general de Servicios de Infraestructura Global.

"Como actor clave en el sector público, DXC sigue reforzando su equipo directivo para apoyar el crecimiento y la innovación", afirmó Drumgoole. "Andy es la última incorporación a nuestra lista de líderes del sector, lo que consolida aún más nuestro compromiso con la excelencia y nuestra posición como socio de confianza en el sector público. Su liderazgo y visión serán invaluables mientras seguimos invirtiendo en nuestras capacidades y se alinea perfectamente con nuestra misión de ofrecer soluciones innovadoras y seguras a nuestros clientes del sector público".

A lo largo de su carrera, Makridis ha desempeñado un papel fundamental en la mejora de las medidas de seguridad nacional y en el despliegue de estrategias innovadoras para hacer frente a las amenazas emergentes. Su experiencia incluye 37 años con la CIA, incluyendo cuatro años como su director de operaciones.

"DXC mantiene relaciones de confianza con clientes del sector público y lleva décadas ayudando a impulsar la innovación. Espero trabajar codo a codo con los clientes para llevar a buen puerto la adopción de la IA con el fin de mejorar los resultados empresariales", afirmó Makridis. "Juntos, nos esforzamos para que nuestro trabajo sea reconocido como un referente de excelencia en el sector y nos enfocaremos en resolver los retos únicos de nuestros clientes".

En el sector público, DXC resuelve desafíos críticos de la industria, proporciona una profunda experiencia en el dominio y la fuerza inigualables de nuestros ingenieros, lo que permite a las agencias gubernamentales gestionar de forma segura sus operaciones digitales de manera eficiente, mantiene a los constituyentes seguros y presta mejor servicio al público.

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas a nivel mundial a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica, a la vez que moderniza las tecnologías de la información, optimiza las arquitecturas de datos y garantiza la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas más grandes del mundo y las organizaciones del sector público confían en DXC para desplegar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en todo su parque informático. Encuentre más información sobre cómo ofrecemos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

