Andy Makridis, ehemaliger Leiter des operativen Geschäfts der CIA, wechselt zu DXC Technology als Top-Berater für den öffentlichen Sektor

Makridis' umfassendes Fachwissen und seine Führungsqualitäten werden die Zusammenarbeit mit den Kunden von DXC im öffentlichen Sektor weiter stärken, einem Bereich, in dem DXC seit langem eine umfangreiche Partnerschaft mit Kunden unterhält. Die heutige Ankündigung unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Unternehmens, Kunden im öffentlichen Sektor bei der Innovation zu unterstützen und sich dabei auf Ergebnisse zu konzentrieren, die diesen wichtigen Sektor besser unterstützen. Makridis wird an Chris Drumgoole, Geschäftsführer, globale Infrastrukturdienstleistungen, berichten.

„Als wichtiger Akteur im öffentlichen Sektor verstärkt DXC sein Führungsteam weiter, um Wachstum und Innovation zu fördern", so Drumgoole. „Andy ist der jüngste Neuzugang in unserer Liste von Branchenführern, der unser Engagement für hervorragende Leistungen und unsere Position als zuverlässiger Partner im öffentlichen Sektor weiter stärkt. Seine Führungsqualitäten und sein Weitblick werden von unschätzbarem Wert sein, da wir weiterhin in unsere Fähigkeiten investieren werden, und er passt perfekt zu unserer Aufgabe, unseren Kunden im öffentlichen Sektor innovative und sichere Lösungen zu bieten."

Während seiner gesamten Laufbahn hat Makridis eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der nationalen Sicherheitsmaßnahmen und der Entwicklung innovativer Strategien zur Bekämpfung neuer Bedrohungen gespielt. Er war 37 Jahre bei der CIA tätig, davon vier Jahre als Betriebsleiter.

„DXC unterhält vertrauensvolle Beziehungen zu Kunden im öffentlichen Sektor und trägt seit Jahrzehnten zur Förderung von Innovationen bei. Ich freue mich darauf, mit Kunden zusammenzuarbeiten, um die Einführung von KI erfolgreich zu steuern und die Geschäftsergebnisse zu verbessern", so Makridis. „Gemeinsam streben wir danach, dass unsere Arbeit als Maßstab für hervorragende Leistungen in der Branche anerkannt wird, und konzentrieren uns darauf, Lösungen für die einzigartigen Herausforderungen unserer Kunden zu finden."

Im öffentlichen Sektor löst DXC kritische Branchenherausforderungen, indem es unübertroffenes Fachwissen und die Stärke seiner Ingenieure zur Verfügung stellt – und es den Behörden ermöglicht, ihre digitalen Abläufe sicher und effizient zu verwalten, um die Sicherheit ihrer Bürger zu gewährleisten und den öffentlichen Dienst zu verbessern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Diese Aussagen stellen aktuelle Erwartungen und Überzeugungen dar, und es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnisse, Ziele oder Pläne erreicht werden können oder werden. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, wobei viele dieser Faktoren außerhalb unserer Kontrolle liegen. Eine schriftliche Beschreibung dieser Faktoren finden Sie im Abschnitt „Risk Factors" im Jahresbericht von DXC auf Form 10-K für das am 31. März 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in allen aktualisierten Informationen in späteren SEC-Einreichungen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Wir sind nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen oder über Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieses Dokuments eingetreten sind, oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services geht, die ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung in ihren IT-Umgebungen ermöglichen. Auf DXC.com erfahren Sie mehr darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen Spitzenleistungen erbringen.

