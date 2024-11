Una moneda única de Royal Canadian Mint, supera los 1,5 millones de dólares en la Subasta de Heffel

- The Dance Screen (The Scream Too), de 10 kilos de oro puro al 99,99%, una moneda única en su tipo de Royal Canadian Mint, supera los 1,5 millones de dólares en la Subasta de Heffel

OTTAWA, ON, 22 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Royal Canadian Mint está encantada de presentar la moneda de oro puro 99,99% de 10 kg de 2024, única en su tipo: The Dance Screen (The Scream Too), un exquisito tributo numismático al arte del aclamado maestro tallador Haida Chief 7IDANsuu (James Hart), vendido por 1.561.250,00 dólares canadienses (incluida la prima del comprador), después de una subasta en vivo realizada por la casa de subastas Heffel Fine Art (Heffel). Esta rara obra maestra de oro puro se vendió a un postor anónimo el 20 de noviembre de 2024 y superó el récord anterior para una moneda ofrecida en una subasta en Canadá, en poder de The Ultimate, una moneda de platino puro de un kilo también producida por Royal Canadian Mint.

"Estamos entusiasmados por el interés de los coleccionistas en esta moneda única y encantados de que la habilidad de Royal Canadian Mint y el talento de Chief 7IDANsuu (James Hart), hayan sido reconocidos por el comprador de esta rara y hermosa obra maestra de oro puro de 10 kg", comentó Marie Lemay, presidenta y consejera delegada de Royal Canadian Mint.

"Ha sido un privilegio extraordinario subastar la moneda de oro puro de 10 kg The Dance Screen (The Scream Too)", explicó David Heffel, presidente de la casa de subastas Heffel Fine Art. "La obra de arte profundamente significativa del estimado Chief James Hart, exhibida en su frente, se erige como un icono perdurable del arte canadiense, que encarna las ricas tradiciones y narrativas culturales de la Nación Haida. Nos sentimos honrados de haber colocado esta obra maestra en una colección distinguida, y esperamos ver que su legado continúe inspirando".

Impecablemente elaborada con 10 kg de oro canadiense con una pureza del 99,99 %, The Dance Screen (The Scream Too) recrea imágenes talladas del panel de cedro rojo original tallado por Chief 7IDANsuu en su reverso. El diseño del reverso de la moneda insignia de la 2024 Opulence Collection reúne figuras tradicionales Haida: un chamán, el castor, el cuervo, el águila, la rana, la orca y la madre osa con sus cachorros, cuya vida depende profundamente del salmón, representado en forma humana y animal a lo largo del borde. Seis piezas nacaradas de concha de abulón obtenida de manera responsable están incrustadas a lo largo del borde de la moneda, donde sus tonos acuáticos brillan con la luz y sus formas evocan los escudos de cobre Haida que sirven como marcadores tradicionales de riqueza. El anverso de la imponente moneda presenta la efigie de Su Majestad el Rey Carlos III realizada por el artista canadiense Steven Rosati, rodeada por un grabado de sutiles bocetos de la talla original.

Acerca de Royal Canadian Mint

Royal Canadian Mint es la corporación de la Corona responsable de la acuñación y distribución de las monedas en circulación de Canadá. The Mint es una de las casas de moneda más grandes y versátiles del mundo y produce monedas de colección galardonadas, productos de lingotes líderes en el mercado, así como prestigiosos honores militares y civiles de Canadá.

Como refinador Good Delivery establecido en Londres y COMEX, Mint también ofrece un espectro completo de los mejores servicios de refinación de oro y plata de su clase. Como organización que se esfuerza por cuidar mejor el medio ambiente, cultivar lugares de trabajo seguros e inclusivos y generar un impacto positivo en las comunidades donde opera, Mint integra prácticas ambientales, sociales y de gobernanza en todos los aspectos de sus operaciones.

Si desea más información acerca de Mint, sus productos y servicios, visite www.mint.ca. Siga a Mint en LinkedIn, Facebook e Instagram.

Acerca de Heffel Fine Art Auction House

Desde 1978, Heffel ha conectado a coleccionistas apasionados de todo el mundo con obras de arte excepcionales, con ventas que totalizan casi mil millones de dólares. Con oficinas en Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa y Calgary, Heffel cuenta con el equipo de especialistas en bellas artes más experimentado de Canadá y ofrece un servicio al cliente superior tanto a vendedores como a compradores a nivel internacional.

Para más información, los medios deben contactar con: Royal Canadian Mint, Alex Reeves, Senior Manager, Public Affairs, 613-884-6370, [email protected]; Heffel Fine Art Auction House, Rebecca Rykiss, National Director, Brand and Communications, 416-961-6505 ext. 323, [email protected]