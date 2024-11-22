加拿大皇家造幣廠推出的獨一無二10公斤99.99%純金「The Dance Screen (The Scream Too)」金幣，在Heffel拍賣會上以超過150萬加元成交

加拿大安大略省渥太華2024年11月23日 /美通社/ -- 加拿大皇家造幣廠欣然宣佈，2024年獨一無二的10公斤99.99%純金「The Dance Screen (The Scream Too)」金幣，在Heffel藝術品拍賣行的現場拍賣中，以1,561,250加元（包括買家佣金）成交。這枚金幣是對著名海達大師雕刻師7IDANsuu（James Hart）藝術的精緻紀念。這枚稀有的純金藝術珍品於2024年11月20日被一位匿名競標者購入，並超越了加拿大拍賣史上由加拿大皇家造幣廠鑄造的上一紀錄——「The Ultimate」純鉑金1公斤金幣。

「我們對這枚獨特金幣所引起的收藏家興趣感到無比興奮，也很高興加拿大皇家造幣廠的技藝與Chief 7IDANsuu（James Hart）的才華，得到了這位買家對這枚稀有而美麗的10公斤純金藝術珍品的認可，」加拿大皇家造幣廠總裁兼行政總裁Marie Lemay表示。

「能夠拍賣『The Dance Screen (The Scream Too)』10公斤純金金幣，對我們而言是一項非凡的榮幸，」Heffel藝術品拍賣行總裁David Heffel表示。「這件由尊貴的Chief James Hart創作的深具意義的藝術作品，展示於金幣正面，成為加拿大藝術的永恆象徵，體現了海達民族豐富的傳統與文化故事。我們榮幸地將這件藝術珍品納入一個卓越的收藏中，並期待它的傳承繼續激勵未來。」

「The Dance Screen (The Scream Too)」以10公斤99.99%加拿大純金精心鑄造，其背面重現了Chief 7IDANsuu在原版紅色雪松木板上雕刻的圖案。2024年《奢華系列》（2024 Opulence Collection）旗艦金幣的背面設計，融合了傳統海達圖騰人物——薩滿、海狸、烏鴉、老鷹、青蛙、虎鯨及帶著幼崽的母熊——它們的生命與鮭魚息息相關，鮭魚在金幣邊緣以人類與動物形象呈現。六塊珍珠光澤的負責任來源鮑魚殼鑲嵌於金幣邊緣，隨著光線折射，海洋般的色彩閃耀其間，形狀則呼應海達族的銅盾，這些盾牌傳統上象徵著財富。這枚氣勢磅礴的硬幣正面則印有加拿大藝術家 Steven Rosati 創作的查理斯三世國王陛下肖像，周圍環繞著原版雕刻中細膩的素描線條。

關於皇家加拿大鑄幣廠

皇家加拿大鑄幣廠是負責鑄造及發行加拿大流通硬幣的皇家公司。該鑄幣廠是全球規模最大兼功能最齊備鑄幣廠之一，生產屢獲殊榮的硬幣收藏品、市場領先的貴金屬產品，以及加拿大的受人敬仰軍事與民事榮譽獎章。

它已獲倫敦金屬交易所和紐約商品交易所（COMEX）確立為優質精煉廠商，並提供全方位頂級金銀精煉服務。皇家加拿大鑄幣廠在各個機構營運層面整合環境、社會與治理實踐，而成為致力更保護環境，締造安全及包容工作場所，並於自身營運社區帶來正面影響的機構。

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Heffel Fine Art Auction House簡介

Heffel成立於1978年，一直致力於為全球熱情的收藏家搜羅傑出的藝術作品，累計銷售額近10億加元。Heffel在多倫多、溫哥華、蒙特利爾、渥太華和卡爾加里均設有辦事處，擁有加拿大經驗最豐富的藝術專家團隊，為全球買家及賣家提供卓越的客戶服務。

傳媒如需更多資訊，請聯絡：加拿大皇家鑄幣廠，Alex Reeves，公共事務部高級經理，613-884-6370，[email protected]；Heffel美術拍賣行，Rebecca Rykiss，品牌與傳訊部國家總監，416-961-6505內線323，[email protected]

SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)