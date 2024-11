加拿大皇家造幣廠推出的獨一無二10公斤99.99%純金「The Dance Screen (The Scream Too)」金幣，在Heffel拍賣會上以超過150萬加元成交

加拿大安大略省渥太華2024年11月23日 /美通社/ -- 加拿大皇家造幣廠欣然宣佈,2024年獨一無二的10公斤99.99%純金「The Dance Screen (The Scream Too)」金幣,在Heffel藝術品拍賣行的現場拍賣中,以1,561,250加元(包括買家佣金)成交。這枚金幣是對著名海達大師雕刻師7IDANsuu(James Hart)藝術的精緻紀念。這枚稀有的純金藝術珍品於2024年11月20日被一位匿名競標者購入,並超越了加拿大拍賣史上由加拿大皇家造幣廠鑄造的上一紀錄——「The Ultimate」純鉑金1公斤金幣。

「我們對這枚獨特金幣所引起的收藏家興趣感到無比興奮,也很高興加拿大皇家造幣廠的技藝與Chief 7IDANsuu(James Hart)的才華,得到了這位買家對這枚稀有而美麗的10公斤純金藝術珍品的認可,」加拿大皇家造幣廠總裁兼行政總裁Marie Lemay表示。

「能夠拍賣『The Dance Screen (The Scream Too)』10公斤純金金幣,對我們而言是一項非凡的榮幸,」Heffel藝術品拍賣行總裁David Heffel表示。「這件由尊貴的Chief James Hart創作的深具意義的藝術作品,展示於金幣正面,成為加拿大藝術的永恆象徵,體現了海達民族豐富的傳統與文化故事。我們榮幸地將這件藝術珍品納入一個卓越的收藏中,並期待它的傳承繼續激勵未來。」

「The Dance Screen (The Scream Too)」以10公斤99.99%加拿大純金精心鑄造,其背面重現了Chief 7IDANsuu在原版紅色雪松木板上雕刻的圖案。2024年《奢華系列》(2024 Opulence Collection)旗艦金幣的背面設計,融合了傳統海達圖騰人物——薩滿、海狸、烏鴉、老鷹、青蛙、虎鯨及帶著幼崽的母熊——它們的生命與鮭魚息息相關,鮭魚在金幣邊緣以人類與動物形象呈現。六塊珍珠光澤的負責任來源鮑魚殼鑲嵌於金幣邊緣,隨著光線折射,海洋般的色彩閃耀其間,形狀則呼應海達族的銅盾,這些盾牌傳統上象徵著財富。這枚氣勢磅礴的硬幣正面則印有加拿大藝術家 Steven Rosati 創作的查理斯三世國王陛下肖像,周圍環繞著原版雕刻中細膩的素描線條。

關於皇家加拿大鑄幣廠

皇家加拿大鑄幣廠是負責鑄造及發行加拿大流通硬幣的皇家公司。該鑄幣廠是全球規模最大兼功能最齊備鑄幣廠之一,生產屢獲殊榮的硬幣收藏品、市場領先的貴金屬產品,以及加拿大的受人敬仰軍事與民事榮譽獎章。

它已獲倫敦金屬交易所和紐約商品交易所(COMEX)確立為優質精煉廠商,並提供全方位頂級金銀精煉服務。皇家加拿大鑄幣廠在各個機構營運層面整合環境、社會與治理實踐,而成為致力更保護環境,締造安全及包容工作場所,並於自身營運社區帶來正面影響的機構。

欲深入了解鑄幣廠及其產品和服務,請瀏覽www.mint.ca。歡迎在LinkedIn、Facebook和Instagram上關注鑄幣廠最新動向。

Heffel Fine Art Auction House簡介

Heffel成立於1978年,一直致力於為全球熱情的收藏家搜羅傑出的藝術作品,累計銷售額近10億加元。Heffel在多倫多、溫哥華、蒙特利爾、渥太華和卡爾加里均設有辦事處,擁有加拿大經驗最豐富的藝術專家團隊,為全球買家及賣家提供卓越的客戶服務。

