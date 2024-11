DIE 10 KG SCHWERE, 99,99 % REINE GOLDMÜNZE „THE DANCE SCREEN (THE SCREAM TOO)", EINE EINMALIGE MÜNZE DER ROYAL CANADIAN MINT, ÜBERSTEIGT BEI HEFFEL-AUKTION EINEN WERT VON 1,5 MILLIONEN CAD

OTTAWA, Ontario, 22. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint ist hocherfreut, dass die einmalige 10-kg-Münze von 2024 aus 99,99 % reinem Gold The Dance Screen (The Scream Too), eine exquisite numismatische Hommage an die Kunst des gefeierten Haida-Meisterschnitzers Chief 7IDANsuu (James Hart), bei einer Live-Auktion, die vom Heffel Fine Art Auction House (Heffel) durchgeführt wurde, einen Wert von $1.561.250,00 CAD (einschließlich Käuferaufgeld) erzielte. Dieses seltene Meisterwerk aus reinem Gold wurde am 20. November 2024 an einen anonymen Bieter verkauft und übertraf den bisherigen Rekord für eine in Kanada versteigerte Münze, der von The Ultimate gehalten wurde, einer 1-Kilo-Münze aus reinem Platin, die ebenfalls von der Royal Canadian Mint hergestellt wurde.

„Wir sind begeistert von dem Interesse der Sammler an dieser einzigartigen Münze und freuen uns, dass das Können der Royal Canadian Mint und das Talent von Chief 7IDANsuu (James Hart) von den Käufern dieses seltenen und schönen Meisterwerks aus 10 kg reinem Gold anerkannt wurde", sagte Marie Lemay, President und CEO der Royal Canadian Mint.

„Es war ein außerordentliches Privileg, die 10-kg-Münze aus purem Gold The Dance Screen (The Scream Too) zu versteigern", sagte David Heffel, President des Heffel Fine Art Auction House. „Das ausgestellte, äußerst bedeutende Kunstwerk des geschätzten Chief James Hart ist eine bleibende Ikone der kanadischen Kunst und verkörpert die reichen Traditionen und kulturellen Erzählungen der Haida Nation. Wir fühlen uns geehrt, dieses Meisterwerk in einer bedeutenden Sammlung unterbringen zu können, und freuen uns darauf, dass sein Vermächtnis auch weiterhin inspirieren wird."

Die aus 10 kg reinem kanadischem Gold gefertigte The Dance Screen (The Scream Too) zeigt auf ihrer Rückseite die geschnitzten Bilder der Originaltafel aus rotem Zedernholz, die von Häuptling 7IDANsuu geschnitzt wurde. Die Rückseite der Flaggschiff-Münze der 2024 Opulence Collection vereint traditionelle Haida-Figuren wie einen Schamanen, den Biber, den Raben, den Adler, den Frosch, den Orca und die Bärenmutter mit ihren Jungen, deren Leben stark vom Lachs abhängt, der in menschlicher und tierischer Form entlang des Randes dargestellt ist. Sechs perlmuttartig schimmernde Seeohr-Schalen aus umweltgerechten Quellen sind entlang des Münzrandes eingelegt, wo ihre aquatischen Farben im Licht schimmern und ihre Formen an die Kupferschilde der Haida erinnern, die traditionell als Zeichen des Wohlstands dienen. Die Vorderseite der imposanten Münze zeigt das Bildnis Seiner Majestät König Charles III. vom kanadischen Künstler Steven Rosati, umgeben von einer Gravur mit subtil skizzierten Linien aus der Originalschnitzerei.

