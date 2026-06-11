Nuvion et JetPay s'associent afin de développer une infrastructure financière mondiale dédiée à l'aviation privée

MIAMI, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Un vol charter peut être réservé à Londres, opéré depuis Dubaï, ravitaillé en carburant à Nice et payé par un client à New York. Pourtant, de nombreuses entreprises du secteur aéronautique continuent de recourir à des systèmes de paiement dont les délais de transfert à l'étranger se comptent en jours. Nuvion et JetPay entendent changer la donne.

Nuvion and JetPay partner to power Global Financial Infrastructure for Private Aviation.

Nuvion, la plateforme mondiale de services bancaires et de paiements transfrontaliers propulsée par l'IA et s'appuyant sur les monnaies fiduciaires et les stablecoins pour les entreprises et les fintechs, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec JetPay, anciennement Jet Link, la plateforme fintech spécialement conçue pour les courtiers en affrètement aérien et les opérateurs d'aviation privée, afin de fournir une infrastructure financière mondiale adaptée aux enjeux actuels du secteur de l'aviation.

Ce partenariat associe la plateforme opérationnelle de JetPay, spécialisée dans le secteur aérien, à l'infrastructure financière mondiale de Nuvion, permettant ainsi aux entreprises du secteur aérien de gérer leurs paiements internationaux, leurs opérations de trésorerie et le règlement de leurs fournisseurs grâce à un écosystème financier simplifié et plus efficace.

À mesure que l'aviation privée s'internationalise, les exploitants et les courtiers sont confrontés à des défis de plus en plus complexes liés aux paiements internationaux, au règlement des factures fournisseurs, à l'exploitation des aéronefs et à gestion de trésorerie transfrontalière. Grâce à cette collaboration, les clients de JetPay auront accès à une infrastructure financière intégrée, conçue pour simplifier le fonctionnement des entreprises du secteur aérien sur l'ensemble des marchés.

Ce partenariat permet notamment :

la création de comptes internationaux multidevises pour les opérateurs et les courtiers du secteur aérien ;

des paiements internationaux plus rapides aux fournisseurs, aux équipes, aux prestataires et aux partenaires ;

des solutions de règlement via des stablecoins pour les transactions internationales ;

des services financiers intégrés directement dans les processus opérationnels du secteur aérien ;

une gestion rationalisée de la trésorerie et des paiements à l'échelle internationale.

En intégrant l'infrastructure financière réglementée de Nuvion au sein de la plateforme JetPay, les entreprises du secteur aéronautique peuvent bénéficier d'outils modernes de paiement et de gestion de trésorerie, sans la complexité associée à la gestion de plusieurs banques ou de systèmes financiers distincts.

« Ce partenariat incarne l'avenir des infrastructures financières pour les entreprises du secteur aéronautique moderne », a déclaré Keisha Clark, directrice générale de Nuvion. « L'aviation privée est mondiale par nature, mais les systèmes financiers qui la sous-tendent restent obsolètes ». « En travaillant avec Jet Link, nous permettons aux opérateurs et aux courtiers d'effectuer des transferts d'argent à l'international avec autant de fluidité que leurs vols ».

« JetPay a été conçue pour révolutionner le pilier opérationnel de l'aviation privée en rendant les paiements ultra-rapides », a déclaré Gabriel Madrid, directeur de l'aviation chez JetPay. « Notre partenariat avec Nuvion nous permet d'étendre cette modernisation à l'infrastructure financière, aidant ainsi les passagers, les courtiers et les opérateurs à se développer à l'international grâce à des transferts de fonds plus rapides et plus intelligents, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an ».

Qu'il s'agisse de régler des factures de carburant en Europe, de verser les salaires de l'équipage au Moyen-Orient ou de recevoir des paiements de clients d'Amérique du Nord, les entreprises du secteur aérien peuvent gérer leurs flux financiers internationaux via une plateforme unifiée et intégrée.

Ce partenariat reflète la conviction de Nuvion selon laquelle les entreprises opérant à l'échelle mondiale devraient pouvoir transférer des fonds aussi rapidement et facilement qu'elles mènent leurs activités transfrontalières.

À propos de Nuvion

Nuvion est la plateforme mondiale de services bancaires et de paiements transfrontaliers propulsée par l'IA et s'appuyant sur les monnaies fiduciaires et les stablecoins pour les entreprises et les fintechs. Grâce à ses comptes multidevises, ses réseaux de paiement internationaux, ses outils de trésorerie et son infrastructure de conformité, tous réunis sous une seule API, Nuvion simplifie la manière dont les entreprises transfèrent, gèrent et font fructifier leurs fonds à l'international. Conçue pour un monde dans lequel l'ambition franchit instantanément les frontières.

À propos de JetPay

JetPay est une infrastructure financière de niveau professionnel spécialement conçue pour les professionnels de l'aviation. Elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an et traite les paiements sans aucune restriction, que ce soit le week-end, les jours fériés ou d'un continent à l'autre, partout dans le monde.