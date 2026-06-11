Nuvion und JetPay gehen eine Partnerschaft ein, um die globale Finanzinfrastruktur für die private Luftfahrt zu stärken

MIAMI, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Ein Charterflug kann in London gebucht, von Dubai aus durchgeführt, in Nizza betankt und von einem Kunden in New York bezahlt werden. Dennoch verlassen sich viele Luftfahrtunternehmen nach wie vor auf Zahlungssysteme, bei denen der grenzüberschreitende Geldtransfer Tage dauert. Nuvion und JetPay ändern dies.

Nuvion and JetPay partner to power Global Financial Infrastructure for Private Aviation.

Nuvion, der KI-gestützte globale Dienstleister für Bankgeschäfte und grenzüberschreitende Zahlungen, der auf Fiat-Währungen und Stablecoins basiert und sich an Unternehmen sowie Fintech-Firmen richtet, gab heute eine strategische Partnerschaft mit JetPay (ehemals Jet Link) bekannt, einer speziell für Luftcharter-Makler und Betreiber der privaten Luftfahrt entwickelten Fintech-Plattform, um eine moderne globale Finanzinfrastruktur für die Luftfahrtbranche bereitzustellen.

Durch diese Partnerschaft werden die auf die Luftfahrtbranche ausgerichtete Betriebsplattform von JetPay und die globale Finanzinfrastruktur von Nuvion miteinander verbunden, sodass Luftfahrtunternehmen internationale Zahlungen, Finanzgeschäfte und Lieferantenabrechnungen über ein nahtloseres und effizienteres Finanzökosystem abwickeln können.

Da die private Luftfahrt zunehmend globaler wird, sehen sich Betreiber und Makler mit einer wachsenden Komplexität in den Bereichen internationale Zahlungen, Lieferantenabrechnung, Flugzeugbetrieb und grenzüberschreitendes Finanzmanagement konfrontiert. Durch diese Zusammenarbeit erhalten die Kunden von JetPay Zugang zu einer nahtlosen Finanzinfrastruktur, die darauf ausgelegt ist, die Abläufe von Luftfahrtunternehmen marktübergreifend zu vereinfachen.

Gemeinsam ermöglicht die Partnerschaft:

Globale Mehrwährungskonten für Luftfahrtunternehmen und Makler

Schnellere internationale Zahlungen an Lieferanten, Mitarbeiter, Dienstleister und Partner

Abwicklungsmöglichkeiten für globale Transaktionen auf Basis von Stablecoins

Integrierte Finanzdienstleistungen, die direkt in die Arbeitsabläufe der Luftfahrt eingebunden sind

Optimiertes Finanz- und Zahlungsmanagement über mehrere Länder hinweg

Durch die Integration der regulierten Finanzinfrastruktur von Nuvion in die JetPay-Plattform erhalten Luftfahrtunternehmen Zugang zu modernen Zahlungs- und Treasury-Funktionen, ohne sich mit der komplexen Verwaltung mehrerer Bankbeziehungen oder isolierter Finanzsysteme auseinandersetzen zu müssen.

„Diese Partnerschaft steht für die Zukunft der Finanzinfrastruktur moderner Luftfahrtunternehmen", sagte Keisha Clark, Managing Director von Nuvion. „Die private Luftfahrt ist von Natur aus global, doch die sie stützenden Finanzsysteme sind nach wie vor veraltet. Gemeinsam mit Jet Link ermöglichen wir Betreibern und Maklern, Geld so nahtlos über Grenzen hinweg zu bewegen, wie sie fliegen."

„JetPay wurde entwickelt, um die operativen Abläufe in der privaten Luftfahrt zu revolutionieren und Zahlungen im Handumdrehen abzuwickeln", sagte Gabriel Madrid, Chief Aviation Officer von JetPay. „Durch die Partnerschaft mit Nuvion können wir diese Modernisierung auf die Finanzinfrastruktur ausweiten und so Passagieren, Maklern und Betreibern dabei helfen, international zu expandieren – dank schnellerer und intelligenterer Geldtransfers rund um die Uhr, sieben Tage die Woche und das ganze Jahr über."

Ob es um die Begleichung von Treibstoffrechnungen in Europa, die Bezahlung von Besatzungsmitgliedern im Nahen Osten oder den Empfang von Kundengeldern aus Nordamerika geht – Luftfahrtunternehmen können ihre weltweiten Geldtransfers über eine einzige integrierte Plattform abwickeln.

Die Partnerschaft spiegelt die Überzeugung von Nuvion wider, dass weltweit tätige Unternehmen Geld ebenso schnell und unkompliziert bewegen können sollten, wie sie grenzüberschreitende Geschäfte tätigen.

Informationen zu Nuvion

Nuvion ist die KI-gestützte globale Plattform für Bankdienstleistungen und grenzüberschreitende Zahlungen für Unternehmen sowie Fintechs, die auf Fiatwährungen und Stablecoins basiert. Mit Mehrwährungskonten, globalen Zahlungswegen, Treasury-Tools und einer Compliance-Infrastruktur, die alle über eine einzige API zugänglich sind, vereinfacht Nuvion für Unternehmen den grenzüberschreitenden Geldtransfer, die Verwaltung und die Geldanlage. Entwickelt für eine Welt, in der Ambitionen Grenzen unmittelbar überwinden.

Informationen zu JetPay

JetPay ist eine Finanzinfrastruktur der Enterprise-Klasse, die speziell für Fachleute aus der Luftfahrtbranche entwickelt wurde und rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche sowie an 365 Tagen im Jahr verfügbar ist, um Zahlungen weltweit ohne Einschränkungen abzuwickeln – an Wochenenden, Feiertagen und über Kontinente hinweg.